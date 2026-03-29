La serata romana di Eddie Brock, duetto a sorpresa con Briga - Video

Serata di musica al Largo Venue di Roma, durante la tappa del tour di Eddie Brock. Nel corso dello show, il pubblico ha assistito a una sorpresa inaspettata quando sul palco è salito il cantautore Briga. I due amici e colleghi si sono esibiti in un duetto sulle note del successo "Sei di mattina". A pochi giorni dalla nascita della sua primogenita, Briga ha condiviso la sua gioia con i fan. “È nata mia figlia quattro giorni fa”, ha annunciato dal palco. “A mezzanotte esce la canzone che le ho dedicato, si intitola come lei: Allegra”.