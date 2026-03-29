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Il tennista azzurro sfida il ceco nell'ultimo atto del Masters 1000 americano
Jannik Sinner in finale a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro sfida il ceco Jiri Lehecka - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto del Masters 1000 americano per completare il Sunshine Double dopo aver già conquistato il titolo a Indian Wells e avvicinare ancora il primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz, eliminato al terzo turno del torneo.
Sinner cerca il bis dopo il trionfo di Indian Wells e punti pesanti per accorciare su Alcaraz nel ranking.