'La voce della gente', fuori l'album d'esordio del trapper Sayanbull

In uscita domani in digitale, anticipato dal brano 'Vincitore' con El Matador e da un evento speciale stasera a Tor Marancia

'La voce della gente' è il primo album di Alex Refice aka Sayanbull, in uscita domani, 20 giugno, su tutte le piattaforme digitali sotto licenza esclusiva di Altafonte Italia, con la produzione artistica di Dr. Wesh. Ineluttabile per il lancio del suo primo disco la scelta del quartiere di Tor Marancia, dove Alex è nato e cresciuto e dove stasera, presso il Parco della Torre (dalle 18, ingresso gratuito), Sayanbull segnerà il suo rientro nella scena musicale in compagnia degli artisti che hanno collaborato al progetto: Guè, El Matador, Nto, Skinny, Lil Kvneki, Pa Pa, Poli Ok, Naver, Suburbio, Wave DB.

I brani che compongono questo disco nascono con idee fermate sul cellulare, che dopo dieci minuti prendono forma dentro uno studio di registrazione. Sono storie che partono dal basso, dalla strada, dalla periferia. La crudezza dei testi è figlia del contesto forte in cui il giovane artista è cresciuto (la borgata Tor Marancia di Roma, conosciuta anche grazie alle opere immense che artisti provenienti da ogni parte del mondo hanno realizzato in forma di murales sulle facciate delle palazzine trasformando l'area di Roma Sud in un museo di street art a cielo aperto che prende il nome di "Museo Condominiale").

"Questo album rappresenta un punto di partenza sia a livello personale, sia artistico. Ho cercato di trasformare la violenza che ho respirato fin da ragazzino in una chiave di lettura per dipingere la vita nella mia musica", spiega Sayanbull. La voce della gente è stato anticipato da due singoli: 'Padre Nostro' e 'Rodolfo Valentino' che vanta la collaborazione con Guè.