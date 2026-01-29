circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, Benedicta Boccoli: "Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme"

L'attrice ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli - fotogramma/ipa
Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli - fotogramma/ipa
29 gennaio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme”. Benedicta Boccoli ospite oggi a La volta buona ha confidato il segreto del suo matrimonio che dura da quasi trent'anni: la non convivenza.

L'attrice - che si è sposata lo scorso agosto con l'attore Maurizio Micheli, suo compagno storico dal 1998 - ha confidato di aver vissuto insieme al compagno solo i primi tempi della relazione: "All'inizio mi diceva che potevamo dividere l'armadio. Ma io volevo stare a casa mia".

Una scelta che si è rivelata vincente, il vero segreto del loro matrimonio: "Non ci annoiamo mai, poi facciamo anche lo stesso mestiere e lavoriamo spesso insieme". Poi ha ammesso: "Io non potrei mai stare con qualcuno che non fa il mio stesso mestiere. Stiamo insieme da 28 anni e non cambierei nulla".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la volta buona Benedicta Boccoli Maurizio Micheli caterina balivo
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza