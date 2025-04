Gaffe a 'La volta buona'. Tra gli ospiti di oggi, lunedì 28 aprile, di Caterina Balivo c'era anche Don Bruno Maggioni, il 'prete canterino' di The Voice Senior, che ha raccontato un aneddoto legato ai matrimoni che ha scatenato una vera e propria bufera social: "Davvero di cattivo gusto", hanno commentato gli utenti.

La gaffe

A 'La volta buona' si è trattato il tema delle offerte libere che si danno alla chiesa per celebrare i matrimoni. Occasione che ha permesso a Don Bruno di raccontare un aneddoto che ha scatenato diverse reazioni tra i telespettatori: "Una volta un padre mi chiese quanto mi doveva per il matrimonio. Gli dissi di fare a seconda della bellezza di sua figlia. Era bruttissima", ha esclamato senza pensarci due volte. "Mi diede 10€ e io gli diedi 5 di resto perché era troppo", ha concluso tra le risate del pubblico.

Caterina Balivo, che si è coperta il viso per l'imbarazzo, ha cercato di rimediare alla situazione: "Ovviamente questo non è vero, è una barzelletta", ha detto.

Ma questo non è bastato per placare le critiche sui social: "Non è assolutamente divertente", ha commentato un utente sotto il video che ha fatto subito il giro dei social. "Battuta squallida", ha aggiunto un altro.