La volta buona, Valerio Scanu: "Mi opererò per ridurre la lassità cutanea"

Il cantante è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Valerio Scanu - fotogramma/ipa
Valerio Scanu - fotogramma/ipa
10 febbraio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi sottoporrò a un intervento per ridurre la lassità cutanea". Valerio Scanu è stato ospite oggi, martedì 10 febbraio, a La volta buona dove ha raccontato di essersi già sottoposto in passato a un intervento di liposuzione per "ridurre i fianchetti".

Il cantante, tuttavia, ha rivelato che presto affronterà un nuovo intervento chirurgico per correggere la lassità cutanea, ovvero l'eccesso di pelle. "Purtroppo anche se faccio palestra non risolvo. L’unico modo per debellare questo problema è fare un intervento", ha spiegato Scanu. Il cantante ha precisato che non si tratta di un'urgenza medica ma di una scelta personale: "Non è questione di vita o di morte, ma a me dà fastidio anche se non la vedo".

Negli ultimi tre anni il cantante ha ammesso di aver perso molto peso e oggi pratica attività fisica a livello agonistico ma l'eccesso di pelle rimane e non lo soddisfa esteticamente: "Non mi piace e voglio toglierla", ha detto.

