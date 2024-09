Via il biondissimo chignon scelto per la premiere veneziana. Per presentare 'Joker: Folie À Deux' a Londra la protagonista Lady Gaga fa un cambio radicale di look e sfoggia un bob corto e rossissimo. Sicuramente un taglio che omaggia la sua Harley Quinn interpretata nel film, mentre il colore è en pendant con l'abito scelto per il tappeto rosso britannico. Parrucca o voglia di un cambiamento radicale?

Il look da red carpet è stato completato da un make up molto simile a quello del suo personaggio nel sequel di 'Joker': occhi molto colorati, sui toni dell'azzurro, e una lacrima dipinta tipica di Harley Quinn.

Il film, ancora firmato da Todd Philips, vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Joker, dopo l'Oscar vinto nel 2020 per questo ruolo.