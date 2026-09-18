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Lady Gaga, media Usa: "La figlia Rose Bean nata tramite madre surrogata"

La piccola Rose Bean, secondo Tmz, sarebbe venuta al mondo il 9 giugno scorso a Los Angeles. Il nome scelto insieme al compagno Michael Polansky ha un significato particolare

Lady Gaga e Michael Polansky - (Ipa)
Lady Gaga e Michael Polansky - (Ipa)
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18 settembre 2026 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiama Rose Bean ed è nata il 9 giugno scorso alle 23:19 (ora locale) a Los Angeles la figlia di Lady Gaga e del compagno Michael Polansky. Sono le prime indiscrezioni sulla bambina dopo la notizia della maternità della cantante, immortalata con la piccola in braccio nei giorni scorsi. A raccontarle è Tmz che in esclusiva ha anche fatto sapere che la piccola è nata tramite una madre surrogata.

Sempre Tmz ha sottolineato che non è chiaro perché la cantante abbia scelto la maternità surrogata, anche se ha parlato apertamente e più volte delle difficoltà legate alla fibromialgia. Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha affrontato il tema della sua battaglia nel documentario Netflix del 2017 "Gaga: Five Foot Two", esprimendo la speranza che le persone affette da dolore cronico sapessero di non essere sole. Ancora, nel 2020 ha dichiarato anche a Oprah Winfrey: "Anche mentre sono qui seduta con te oggi, provo dolore dalla testa ai piedi".

Per quanto riguarda il nome scelto da Lady Gaga e dal compagno per la bambina, questo sembra avere un significato particolare. La cantante ha un tatuaggio a forma di rosa sulla schiena, un riferimento alla sua interpretazione di "La Vie En Rose" nel film "A Star Is Born", da cui il primo nome "Rose", mentre il secondo nome "Bean" rimanda quasi sicuramente a Carl Bean, attivista LGBTQ+ che la cantante ha indicato tra le fonti di ispirazione sempre per "Born This Way".

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