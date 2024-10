L'assoluzione con formula piena. Fu arrestato nel luglio del 2014 con l’accusa di essere il tecnico di una banda che rubava e rivendeva telefonini. Finì in carcere per oltre due settimane e sei mesi agli arresti domiciliari

Alberto Gimignani è stato assolto con formula piena dopo 10 anni. L’attore di 'Distretto di polizia', 'La Piovra', 'Un Posto al Sole' e tante altre fiction e film come 'La Famiglia' di Ettore Scola, 'Ricordati di me' di Gabriele Muccino e 'Cado dalle nubi' con Checco Zalone, fu arrestato nel luglio del 2014 con l’accusa di essere il tecnico di una banda che rubava e rivendeva telefonini. Gimignani finì in carcere per oltre due settimane e sei mesi agli arresti domiciliari. La notizia andò in apertura di molti Tg nazionali, sulle prime pagine dei giornali e dilagò in rete.

Solo ieri, la prima sezione del Tribunale Ordinario di Roma lo ha assolto in primo grado con formula piena perché il fatto non sussiste. I suoi difensori, gli avvocati Daria Grimani e Pierluigi Rossi già annunciano battaglia: “Ora si continuerà a lavorare - spiegano- affinché al nostro assistito, che si è sempre dichiarato innocente, sia restituito il giusto risarcimento non solo per la lunga attesa, ma anche per quella gogna mediatica che gli ha gravemente compromesso la carriera di attore”