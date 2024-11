Lazza è diventato papà per la prima volta. Lo ha annunciato lo stesso rapper tra le storie Instagram: "Welcome Noah", ha scritto. La notizia della gravidanza della fidanzata Greta Orsingher era stata resa pubblica lo scorso maggio, e poco dopo grazie al gender reveal avevano rivelato anche il sesso del bambino: è un maschietto e il nome scelto per il loro primogenito è Noah.

L'annuncio sui social

"13.11.2024, 12.08 am", scrive tra le Instagram stories il rapper Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, annunciando la nascita del primogenito condividendo con i fan la data e l'ora esatta.

"Benvenuto all'erede. Welcome Noah", scrive ancora aggiungendo un cuoricino blu e un orsacchiotto. Poi, menziona la fidanzata Greta e lei lo condivide tra le storie, correggendo però l'ora della nascita. Lazza, per via dell'emozione, ha sbagliato l'ora in cui è stato portato a termine il parto. Il piccolo Noah, in realtà, è nato alle 12 del pomeriggio, confondendo l'inglese con 12 a.m e 12 p.m. A correggere il rapper, la fidanzata: "Comunque p.m.", ha scritto Greta aggiungendo con una faccina sorridente.

Lazza nelle ultime ore ha condiviso la prima foto scattata con il figlio Noah: la manina che tocca il braccio tatuato del papà. Uno scatto in bianco e nero che il genitore ha condiviso tra le storie con tutti i follower, che si sono congratulati con lui per la bella notizia.

A dare un indizio sulla nascita, è stata la compagna Greta che poco prima del parto aveva pubblicato una storia su Instagram in cui stava cenando con un piatto di sushi: "Push dinner", ha scritto a corredo dello scatto fatto direttamente dal letto dell'ospedale in cui ha partorito.