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Le Winx di Iginio Straffi in musical, debutto il 28 novembre a Sanremo

Alla regia Arturo Brachetti: "Il nostro obiettivo è far innamorare del teatro i più giovani e costruire il pubblico del futuro"

Le Winx di Iginio Straffi in musical, debutto il 28 novembre a Sanremo
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13 novembre 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le Winx di Iginio Straffi tornano a teatro. Debutta il 28 novembre al Teatro Ariston di Sanremo 'Winx Club: The Magic is Back – Il Musical', lo spettacolo per tutta la famiglia diretto da Arturo Brachetti e prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment – Fdf Gat. Canzoni dal vivo, coreografie, trasformazioni ed effetti speciali daranno forma all’universo delle eroine della tv. Al centro, un’avventura nel segno dell’amicizia, che coinvolge il pubblico e affida al legame con gli altri il senso della propria magia. "Portare le Winx a teatro significa dare vita a un mondo immaginario: castelli sulle nuvole, dragoni che volano e lotte di poteri. Una sfida complessa e stimolante, che affrontiamo con il videomapping, gli effetti speciali e la forza del musical: canzoni dal vivo, coreografie e interpreti capaci di emozionare", racconta Brachetti. "I fan ritroveranno le musiche che li hanno accompagnati per anni, mentre molti bambini scopriranno il teatro per la prima volta. È questa la mia missione: far innamorare del teatro gli spettatori più giovani e costruire il pubblico del futuro", aggiunge il regista.

Le Winx di Iginio Straffi in teatro: le tappe

Dopo Sanremo, il tour farà tappa l’8 dicembre a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara; dal 17 al 20 dicembre a Torino, al Teatro Alfieri; il 27 dicembre a Mestre, al Teatro Toniolo. A gennaio sono in programma gli appuntamenti del 3 ad Assago, al Teatro Repower; del 5 e 6 a Bologna, al Teatro EuropAuditorium; del 10 a Bergamo, alla ChorusLife Arena; del 15 a Varese, al Teatro Intred; del 30 a Montecatini Terme, al Teatro Verdi. Il calendario proseguirà il 7 febbraio a Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi; il 14 a Martina Franca, al Teatro Nuovo; il 20 e 21 a Napoli, al Teatro Augusteo; il 13 e 14 marzo a Bitritto, al Palatour Frecciarossa; il 20 marzo ad Assisi, al Teatro Lyrick.

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