Leonardo Angelucci torna live a Roma, il 10 novembre all'Asino che vola

Una scaletta di 20 brani, con pezzi tratti dagli Ep 'Contemporaneamente' e 'Manifesto Canzoni', e dall'album 'Questo Frastuono Immenso'. In anteprima, anche alcune canzoni del suo prossimo lavoro, intitolato 'Plurale come due'

Domenica 10 novembre, Leonardo Angelucci farà il suo ritorno sulle scene romane con un concerto-evento, ricco di ospiti, all’Asino che vo la. Accompagnato dal suo Complesso Musicale, l'artista mescolerà brani del suo repertorio e inediti, tra rock e cantautorato. Accanto a Leonardo, sul palco, Matteo Troiani al basso, Tommaso Guerrieri alla batteria, Antonello D'Angeli alla chitarra e le vocalist Francesca Colardo e Rosaceleste Zumpano.

Angelucci nel 2017 ha aperto i concerti di artisti come Coez, Giorgio Canali, Roberto Billi, Daniele Coccia Paifelman e Leo Pari. Tra il 2020 e il 2024, ha lavorato incessantemente allo StraStudio di Roma, dando vita a nuovi brani registrati e mixati da Gianni Istroni e prodotti artisticamente da Giorgio Maria Condemi (Motta, Truppi, Marina Rei, Spiritual Front, Operaja Criminale), raccolti nell’Ep 'Manifesto Canzoni' e nel nuovo album di prossima uscita.

All’Asino che vola, dopo due anni d’assenza, Leonardo presenterà una scaletta di 20 brani, con pezzi tratti dagli Ep 'Contemporaneamente' e 'Manifesto Canzoni', e dall'album 'Questo Frastuono Immenso'. In anteprima, anche alcune canzoni del suo prossimo lavoro, intitolato 'Plurale come due'. La serata si arricchirà della partecipazione di ospiti e del cantautore Lorenzo Postiglione, in apertura.