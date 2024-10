"Aveva il sogno di sposarmi". Con queste parole Kate Cassidy dice addio a Liam Payne, l'uomo che amava e che ora non c'è più. Il cantante è morto lo scorso 16 ottobre all'età di 31 anni precipitando dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Con un post su Instagram la fidanzata rivela che i due avevano grandi progetti, tra questi quello di creare una famiglia.

La lettera di Kate Cassidy

Kate Cassidy, influencer 25enne, ha mostrato sul profilo Instagram un biglietto scritto a mano da Liam Payne che rivelava il suo desiderio di sposare la fidanzata: "Io e Kate ci sposeremo entro un anno, fidanzati e insieme per sempre 444", scriveva lui esprimendo un sogno che ora non potrà più realizzare. Kate Cassidy ha condiviso col mondo intero delle strazianti parole: "Non so nemmeno da dove cominciare. Il mio cuore è spezzato in modi che non riesco a esprimere", esordisce Kate nel post rivolgendosi direttamente al suo Liam.

"Vorrei che tu potessi vedere l'enorme impatto che hai avuto sul mondo, anche se sembra così buio in questo momento. Hai portato tanta felicità e positività a milioni di fan, alla tua famiglia, ai tuoi amici, e soprattutto a me. Sei incredibilmente amato", continua Kate. "Mi sembra di aver perso la parte migliore di me. Non riesco ad immaginare una mia giornata senza la tua risata e il tuo amore. Hai portato così tanta luce nella mia vita", ha scritto la 25enne mostrando tutto l'amore che provava nei confronti del cantante.

Poi, racconta del bigliettino in cui Liam le prometteva che un giorno i due si sarebbero sposati: "Liam, io lo so che noi staremo insieme per sempre, ma non nel modo in cui aveva pianificato. Tu sarai sempre con me. Sarai il mio angelo custode. Io ti amerò per il resto della mia vita, conserverò per sempre i nostri sogni e i nostri ricordi ovunque io andrò", conclude.

L'influencer ha condiviso queste parole insieme a una carrellata di foto in compagnia di Liam Payne. Tra queste spunta anche il significato del 444, il numero scritto dal cantante nel bigliettino per Kate: ha un significato spirituale legato alla presenza degli angeli, alla protezione e alla pace interiore con l'universo.