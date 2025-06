Ligabue, a Campovolo brilla la LigaStreet tra flipper e tori meccanici

Il ‘boulevard dei sogni’ dà il via alla grande festa del rocker che culminerà domani con il concerto per celebrare i 30 anni di ‘Certe Notti’

“Oltre un concerto, una vera e propria festa di 48 ore”. Così il manager Ferdinando Salzano presenta la Ligastreet, il boulevard interamente dedicato a Ligabue che ha dato il via a Campovolo alla grande festa dedicata a ‘La Notte di Certe Notti’, l’attesissimo evento live con il quale il rocker di Correggio celebrerà stasera i 30 anni di ‘Certe Notti’. Ed in effetti è vero: nell’enorme spazio che precede il palco si apre un boulevard in stile Las Vegas, che può essere definito “la via dei sogni di Ligabue”, e dove c’è di tutto. Dal toro meccanico che sfida al rodeo a otto flipper originali che quando si vince ‘regalano’ una frase del rocker, fino all’Inside Box, una mostra tributo con foto, abiti e chitarre di ‘Liga’. E poi street food, merchandising, enormi insegne luminose: il tutto con la benedizione di un’enorme statua di Elvis che campeggia al centro della strada.

Centro della Ligastreet è il Tribute Stage, il palco dove si alternano musica e talk, con le band storiche di Ligabue. Ieri sera un tributo musicale, "otto voci di coloro che cantano Luciano in giro per l’Italia, in tutto 24 canzoni, dalle 21.30 alle 24", ha spiegato Marco Ligabue, fratello di Luciano e ad di Zoo Aperto, la società che insieme a Friends&Partners ha creato l’evento. Non manca il cinema: ieri sono stati proiettati ‘Buon compleanno Elvis’, e più tardi ‘Radiofreccia’.