Lo chef Emanuele Scarello firma il menù delle cene stellate all'Arena di Verona

E' lo chef Emanuele Scarello a firmare l’edizione 2026 della Star Roof, l’esperienza corporate di Fondazione Arena di Verona, gestita da Infront. Fino al 12 settembre, la terrazza più scenografica ed esclusiva di Verona, all’ombra dell’Ala dell’Arena, torna ad essere una esclusiva location per cene stellate pre-opera. Due dei patrimoni italiani dell’umanità si fondono per celebrare l’eccellenza del nostro Paese: la cucina e il canto lirico.

Lo chef, che assieme alla sorella Michela, gestisce il ristorante udinese Agli Amici di Godia, due stelle Michelin, porterà in tavola un menù suddiviso in quattro atti: Atto I - La Materia con baccalà in acqua di pomodoro e accenti mediterranei; Atto II - Il Mare e la Terra con spaghetti tiepidi, melanzana e sarde affumicate; Atto III - La Brace con Garronese alloro e ciliegie; Atto IV - Il Dolce con zuppa di pesche alla salvia, crema di vaniglia bruciata e meringa. Ad accompagnare ogni pietanza i vini della Cantina Sartori di Verona, l’acqua S.Bernardo e l’oro nero del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Al termine della cena, riservata a soli 24 ospiti a serata, i commensali raggiungeranno la platea per assistere all’opera.

Star Roof si trova al piano che congiunge il primo anello dell'Arena con l'ala, l'unica porzione dell'anfiteatro sopravvissuta al terremoto del 1117 e da sempre simbolo della città. Da questa posizione unica, gli ospiti godono di una vista privilegiata su piazza Bra e sullo storico Liston, sempre animato di visitatori, in uno scenario che non ha eguali al mondo.

«Le cene stellate all’Arena di Verona sono ormai un appuntamento atteso da chi cerca una esperienza esclusiva – afferma il direttore Marketing ad interim di Fondazione Arena, Stefano Trespidi -. Il nostro teatro garantisce in primis spettacoli di altissimo livello artistico ma anche un’offerta completa per trascorrere serate uniche, sotto il cielo stellato di Verona. In una estate contiamo spettatori da 130 Paesi del mondo, il pacchetto di experience che va dalla Star Roof, alle visite di backstage, fino alle degustazioni Vinitaly opera ouverture, che prenderanno il via ad inizio luglio, accontentano tutti i gusti e i desideri».

«Siamo orgogliosi del prestigio che deriva dal seguire in esclusiva il progetto Arena Opera Festival Experience per conto di Fondazione Arena di Verona – commenta Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy - La consolidata expertise di Infront nel settore della corporate hospitality ci spinge a innalzare costantemente l'asticella dell'eccellenza, per offrire ai nostri ospiti momenti indimenticabili. Proprio per questo, per impreziosire la Star Roof – il vertice assoluto della nostra proposta enogastronomica sulla terrazza dell'anfiteatro – la scelta del ristorante bistellato dei fratelli Scarello ha rappresentato una decisione strategica naturale. La loro capacità di portare una firma culinaria inconfondibile, unita a un rispettoso omaggio al gusto e ai prodotti del territorio veneto, ci permette di regalare ai 24 ospiti della serata un'esperienza sensoriale esclusiva, il preludio perfetto prima di immergersi nella magia degli spettacoli areniani».

Come sottolinea Emanuele Scarello: «Ci piace creare questi momenti con cura del dettaglio, studiando un menu che rimanga nel nostro stile ma che, allo stesso tempo, omaggi il gusto veneto e la regione che ci ospita con prodotti del territorio». Come ricorda Michela Scarello: «Elaboriamo queste esperienze fuori casa con la stessa cura di quando siamo in casa, sia nella cucina che nel servizio in sala».