Louis Tomlinson, fuori il nuovo album 'How Did I Get Here?'

E' uscito oggi il nuovo album di inediti di Louis Tomlinson, 'How Did I Get Here?' (Bmg). Il disco è stato anticipato dai brani 'Lemonade' e 'Palaces' e dal nuovo singolo 'Imposter', da oggi in radio. 'Imposter', di cui è online il videoclip, è un brano dal sound indie pop e atmosfere lo-fi, scritto da Louis con Nico Rebscher e Dave Gibson, con un testo che esprime la sindrome dell’impostore avvertita da Louis, che non si sente degno di nulla. Dopo aver conquistato il mondo come membro dei One Direction, Louis si è presentato ufficialmente come solista con 'Walls' (2020), che ha superato 1,2 milioni di copie a livello globale e sfiorato il miliardo di stream complessivi. E oggi torna con il suo terzo lavoro.

“'Imposter' è stato scritto nella giungla del Costa Rica - dice l'artista -. Concettualmente è legato all’idea di identità ed è probabilmente il momento più melodico del disco, sono davvero emozionato che il mondo possa finalmente ascoltarlo". 'How Did I Get Here?' è frutto di una ricerca artistica intensa in cui Louis si mette alla prova come autore, compositore e performer. Pur non avendo più niente da dimostrare, ha continuato a scrivere, esibirsi e cantare non dando mai nulla per scontato. In studio si lascia trasportare da creatività e dal desiderio di esplorare nuove direzioni artistiche; dal vivo, invece, ci mette tutto sé stesso, ricambiato da platee sold out che gli restituiscono la stessa energia ed entusiasmo. Domenica 25 gennaio al The Outernet di Londra andrà in scena l’evento immersivo 'How Did I Get Here? The Experience', con dei visualiser in larga scala e del merchandise esclusivo.

Per questo album, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha contribuito a plasmare il nuovo progetto. Con il suo 'How Did I Get Here? World Tour', il cantante sarà in Italia ad aprile per due date: giovedì 9 aprile prossimo a Bologna - Unipol Arena e venerdì 10 aprile a Milano - Unipol Forum.