Ballando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: "Selvaggia quanto rompi..."

ll confronto tra la giurata e l'attrice

Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli
Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli
22 novembre 2025 | 23.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Selvaggia Lucarelli boccia Nancy Brilli e il pubblico fischia. Scintille a Ballando con le stelle dopo l'esibizione dell'attrice che ha portato in scena una salsa, in coppia con Filippo Zara, e che ha ottenuto un totale di 22 punti dalla giura, con un 3 da Guillermo Mariotto e un 4 da Selvaggia Lucarelli.

E il commento 'velenoso' è arrivato proprio da Lucarelli che ha, nuovamente, criticato lo show portato in scena da Brilli. "C'era poca incoscienza e pochissima allegria: era davvero brutto", ha esordito la giurata tra i fischi del pubblico. "Selvaggia quanto rompi, era molto allegro. Che ho sbagliato ci credo, ma non che fosse allegro", ha replicato Brilli con tono scocciato.

Poi, è arrivata la stoccata di Lucarelli: "Pensavo stessi crescendo, ma poi ripiombi in questa zona grigia... magari non sarai ultima classifica ma sei sempre lì, ma siamo arrivati ad un punto in cui escono gli ultimi e inevitabilmente tocca a te... Io purtroppo devo dirti la verità", ha concluso.

