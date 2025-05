Ludovico Einaudi, nuova data a Roma il 16 giugno

Nuova data per il tour mondiale di Ludovico Einaudi, 'The Summer Portraits Tour': martedì 16 giugno 2025 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’artista sarà protagonista di sette serate consecutive dal 12 al 18 giugno all’interno del cartellone del Roma Summer Fest, confermandosi tra i nomi più attesi della rassegna. Dopo il grande successo della prima parte di 'The Summer Portraits Tour', con concerti sold out in Thailandia, Corea del Sud, Taiwan, Cina, Giappone e nelle più grandi arene di Olanda, Germania, Svizzera e Francia a conferma del grande seguito internazionale dell’artista, dal mese di maggio il tour prosegue in Europa e America.

Tra gli appuntamenti di spicco, figurano il ritorno, per la terza volta, al celebre Waldbühne di Berlino il 31 maggio e quello a Parigi dove, in seguito ai recenti successi degli show sold out a La Seine Musicale lo scorso novembre e all’Accor Arena a marzo, Einaudi tornerà ad esibirsi nella monumentale Défense Arena il 21 giugno. A Londra invece, sarà protagonista di una residenza senza precedenti alla Royal Albert Hall dal 29 giugno al 4 luglio, con cinque serate consecutive già tutte sold out. A partire da settembre il tour approderà in Nord America, dove è già grandissima l’attesa e molte date hanno registrato il tutto esaurito con mesi di anticipo.

Sul palco Einaudi sarà accompagnato da Federico Mecozzi (violino), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (percussioni), Alberto Fabris (basso), Gianluca Mancini (tastiere), Rocco Nigro (firsarmonica) e dall’Ensemble d’archi Rimini Classica. Al centro della performance l’ultimo lavoro discografico, The Summer Portraits (Decca, gennaio 2025) - il diciassettesimo della carriera del pianista e compositore - accompagnato anche da temi tratti dal suo vasto repertorio amatissimo dal pubblico di tutto il mondo.