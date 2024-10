Luisa Ranieri e Isabella Ferrari nel cast di 'Parthenope': "Non chiamateci dive, usciamo senza trucco"

“Non chiamateci dive. Non usciamo di casa truccate o pettinate, in questo siamo uguali”. A dirlo all’Adnkronos sono Luisa Ranieri ed Isabella Ferrari che in ‘Parthenope’, il nuovo film di Paolo Sorrentino (dal 24 ottobre nelle sale con PiperFilm), interpretano due dive - Greta Cool e Flora Malva - aggrappate al loro passato e a quella fama che non c’è più. “Quasi tutte le donne pensano spesso al tempo che passa e al corpo che cambia, specialmente in una società come la nostra che ha qualcosa da ridire sia sull’età e sia sulla forma fisica. Non va mai bene niente”, fa notare Ranieri che, in quanto attrice, sente il peso del tempo “ma cerco, con grande fatica, di fregarmene”.

Ferrari, invece, non ama guardarsi allo specchio: “per me è la salvezza, anche quando ero giovanissima. La bellezza sta diventando qualcosa di opprimente attraverso i social, quindi speri solo che le tue figlie siano libere da tutto questo”. Gli fa eco Ranieri: “il tempo che passa ha a che vedere con la vita che cambia e con i figli che crescono”.

A proposito del tema della bellezza, il personaggio di Gary Oldman, che nel film interpreta John Cheever, dice che ‘la bellezza è come la guerra, spalanca le porte’. “Quando ho iniziato a fare questo lavoro ho vissuto il pregiudizio, essere bella significava essere cagna”, ricorda Ferrari. L’attrice racconta di aver vissuto periodi difficili, che l’hanno spinta ad essere curiosa “per diventare interessante” oltre l’aspetto. “Bisogna essere onesti, la bellezza le porte un po’ le spalanca”. Per Ranieri “è ipocrita dire che non siamo attratti dal bello, incuriosisce l’essere umano. Ma poi bisogna vedere se dietro ci sono delle qualità e del talento. Se vivi solo di quella diventa un limite”, conclude.(di Lucrezia Leombruni)