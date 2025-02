A un anno dall’uscita di 'Nei letti degli altri', una nuova canzone, presentata a sorpresa in anteprima a Sanremo

'Sottomarini', il nuovo singolo di Mahmood, è da oggi disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato presentato a sorpresa in anteprima sabato scorso sul palco dell’Ariston, durante la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dopo che Mahmood aveva co-condotto la quarta serata dedicata alle cover, al fianco di Carlo Conti e in coppia con Geppi Cucciari.

Scritta da Mahmood, 'Sottomarini' è una ballad dell’universo intimo dell’artista, dove i sottomarini diventano una metafora per descrivere la profondità, senza fermarsi alla superficie. L’infanzia è il punto di partenza del brano ma anche un simbolo universale di purezza, autenticità, amore incondizionato, di vita senza maschere, del prendersi cura e preservare il bambino interiore che Mahmood ancora dentro di sé. Nella giornata precedente l’esibizione, sono state avvistate numerose parrucche fucsia nelle vie della città di Sanremo, a richiamare quella indossata da un Mahmood bambino nella cover che accompagna il singolo.

A un anno dall’uscita di 'Nei letti degli altri' (disco di platino e con più di 820 milioni di stream, pubblicato il 16 febbraio 2024), Mahmood proseguirà a maggio il suo tour nei palasport, prodotto da Friends & Partners. Lo show farà ora tappa il 17 maggio all’Unipol Arena di Bologna, il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all’Inalpi Arena di Torino, per poi concludere il 25 maggio all’Unipol Forum di Milano.