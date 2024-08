Malgioglio: ''Con 'Ronaldo' il mio 'inno d'amore' in turco al campione portoghese''

Dopo 'Fernando', il nuovo tormentone estivo lanciato ad 'Amici' di Maria De Filippi da Cristiano Malgioglio, caratterizzato da ritmi latini e un ritornello trascinante che ha conquistato l'estate 2024 facendo ballare e cantare come ogni anno migliaia di italiani, il cantante è pronto ad uscire con il suo 'inno d'amore' per Cristiano Ronaldo, cimentandosi per la prima volta in lingua turca. ''Quando ho presentato 'Fernando' ad 'Amici' di Maria De Filippi, il brano ha preso subito il volo - racconta all'Adnkronos - dopo la versione in italiano me ne è stata richiesta una in spagnolo, Portoghese e una in Turco ''. Il singolo quindi, che in Italia si chiama 'Fernando', negli altri paesi si chiamerà 'Ronaldo'. Contattato dall'Adnkronos in Turchia, dove Malgioglio ormai è di casa e dove corre appena può, spiega, per prendersi un po' di relax, il cantante ha anche colto l'occasione per ultimare il suo pezzo: ''Mi sono fatto aiutare per migliorare la mia pronuncia turca con accanto l'autore turco che ha scritto il testo del mio brano. 'Ronaldo' - annuncia - uscirà a settembre e spero che piacerà anche al campione portoghese. La versione turca di 'Fernando' - anticipa - è molto bella e particolare, ho dovuto sudare lacrime amare perché cantare in turco è molto difficile''. Malgioglio a settembre ritornerò a 'Tale e Quale Show', il programma condotto da Carlo Conti: ''Sono molto felice di affiancare anche quest'anno Carlo, ho avuto anche altre due proposte - dice - una dalla Berlinguer per il programma che fa la domenica su Rete4 e un'altra da Piero Chiambretti ma ho dovuto rifiutarle perché sono impegnato con 'Tale e Quale show'. Mi è dispiaciuto molto - prosegue - amo molto Bianca Berlinguer, è una grande donna e una grande giornalista, ma quando si prendono degli impegni bisogna rispettarli''.

Oltre a 'Tale e Quale Show' il cantautore è stato ospite di Maria De Filippi per due anni consecutivi. Quest'anno la rivedremo ad 'Amici'?: ''Non so ancora niente - ammette - ma per me è stata una grandissima gioia che Maria mi abbia voluto due anni con lei. E' stato un miracolo perché in quel periodo stavo pensando di abbandonare le scene per dedicarmi a me stesso''. E a proposito di Carlo Conti, che quest'anno sarà anche conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, alla domanda se gli piacerebbe salire in gara sul palco dell'Ariston il cantante risponde: "Penso proprio che non gareggerò - risponde - però mai dire mai… per adesso non ci sto pensando , mettiamola così. Mi piacerebbe invece che al festival di Sanremo Carlo prendesse una mia canzone che ho già scritto per Martina (Martina Giovannini, 23 anni, ndr), una delle protagoniste del programma di 'Amici di Maria De Filippi' 2024 e che trovo che abbia una voce bellissima. Questa ragazza ha tutte le qualità per poter fare veramente un bellissimo Sanremo''.

''La voglio suggerire a Carlo - sottolinea - perché ha una voce molto possente. Inoltre è molto bella. Per lei ho già pronto un brano molto forte che rispecchia le canzoni moderne di oggi, ma non con il solito ritornello. Poi Carlo naturalmente è il direttore artistico e sarà lui a decidere''. Se la invitassero andrebbe come ospite d'onore a Sanremo?: ''Per il momento 'largo ai giovani' - prosegue - qualora Carlo dovesse decidere di invitarmi come ospite d'onore non andrei da solo ma insieme a Gente De Zona (gli interpreti, insieme ad Enrique Iglesias, di 'Bailando', ndr) con cui ho interpretato un pezzo che è una bomba e che uscirà in autunno - anticipa Malgioglio - ma ancora non posso svelare il titolo''. Intanto Malgioglio prosegue il suo lungo tour estivo che lo sta portando ''in giro come una trottola per tutta Italia, potrei fare tre serate, una alle 20, una alle 22 e una alle 24 - scherza - perché ad ogni mio concerto c'è il delirio di fan e questo mi rende molto felice ma purtroppo ho dovuto fare delle scelte, poche cose per non strapazzarmi''. Per quanto riguarda la sua vita privata il cantante svela: ''Sto vivendo una bellissima storia d'amore da ben quattro anni con un uomo turco molto intelligente e affascinante. Mi sono preso una cotta pazzesca. Ancora mi sento come una ragazza al primo innamoramento. Abbiamo appena festeggiato il suo quarantesimo compleanno. E alla domanda sul perché abbia scelto un ragazzo tanto più giovane di lui Malgioglio conclude con una fragorosa risata: "Perché quelli della mia età sono quasi tutti morti'', conclude.

