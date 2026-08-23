In un’intervista all’Adnkronos, la giornalista, prima donna a condurre da sola la versione estiva della 'Vita in Diretta' parla dei risultati oltre le aspettative e del confronto che l'attende da domani con l'esordio del collega a Mediaset, ripercorrendo un’estate segnata da cronaca nera, ricerca di leggerezza e aria condizionata

È la prima donna a guidare da sola l’edizione estiva di 'Vita in Diretta' e sta firmando un risultato storico: una media che supera il 19% di share, picchi del 22%, oltre un milione e mezzo di spettatori. Numeri che Rai1 non registrava da quindici anni nella versione balneare del programma, quest’anno senza il suffisso 'Estate' nel titolo, per sottolineare che la rete è rimasta “aperta per ferie”. Manuela Moreno, al timone del pomeriggio di Rai1 dal 29 giugno al 4 settembre, si racconta in un'intervista all'Adnkronos mentre si prepara alle ultime due settimane di questa nuova esperienza, quelle in cui si troverà contro il 'temporary show' 'Verità Nascoste - Il Diario' su Canale 5 con cui Mediaset ha deciso di presentare, dalla ribaltà della rete ammiraglia, dal 24 agosto al 4 settembre, l'approdo di Milo Infante nel gruppo con due nuovi programmi su Rete4 (la striscia del mattino 'Ore 11', da domani, e l'approfondimento di cronaca 'Verità Nascoste' nel prime time del martedì, dal primo settembre). Ma, per citare uno dei motti preferiti di Moreno, "non mettetevi troppo comodi", perché il suo stile che mette insieme il rigore giornalistico con l'ironia e l'autoironia, la complessità con la leggerezza, ha già fatto breccia.

Il tuo debutto nel pomeriggio estivo di Rai1 sta dando ottimi risultati, anche oltre le aspettative. È l’inizio di un rapporto con la rete ammiraglia che porterà altri frutti?

“I frutti mi sembra che li abbia già portati, il raccolto si farà alla fine, ossia il 4 di settembre quando chiudiamo questa edizione estiva caldissima. E al momento ci portiamo in vacanza grandi soddisfazioni: tenere compagnia ai telespettatori, aver lavorato con una squadra eccezionale e aver trovato nuovi amici”.

Da domani avrai contro Milo Infante con ‘Verità Nascoste – Il Diario’. Come vivi questa nuova sfida?

“Non la considero una sfida… sono le mie due ultime settimane. La sfida è sempre con me stessa, questa volta affrontando un nuovo progetto con Vita in diretta, 2 ore e 40 di programma quotidiano per tutta l’estate, e direi: missione compiuta! Stimo molto Milo, abbiamo lavorato insieme all’inizio della nostra carriera in Rai, e ora ci troviamo per due settimane nella stessa fascia su canali diversi a fare un percorso parallelo: è un po’ come ritrovarsi…”

Com’è passare questa estate torrida in uno studio televisivo? La tua giornata tipo in questa canicola romana?

“Ovviamente è stata l’estate più calda degli ultimi forse 100 anni… (ride) ma è stata una bellissima avventura. Le mie giornate, visto il caldo torrido, non hanno avuto molti spazi di svago, tra casa e Via Teulada… gli unici posti dove c’era l’aria condizionata. E poi i weekend nella casa di Viareggio. Detta così sembra La Cumbia della Noia di Angelina Mango, invece non sai quanti amici sono venuti volentieri ospiti nel salotto di Vita in diretta: praticamente tutti quelli che erano a Roma… grazie anche all’aria condizionata!”, sorride ironica.

Anche quest’estate la cronaca nera non è andata in vacanza. Come hai gestito il tono della scaletta?

“Ho cercato di portare nel pomeriggio di Rai1 tutte le sfumature della cronaca: grazie alle inesauribili Teche Rai abbiamo rivisto i grandi temi delle estati degli italiani con i protagonisti che hanno fatto grande la Rai e la storia della televisione. Abbiamo raccontato con la cronaca nera i casi dell’estate: purtroppo tanti femminicidi. E per chiudere, un po’ di cronaca rosa per alleggerire sul finale con tanti amici di Vita in diretta… L’idea è stata quella di ricreare un po’ il clima della vita in spiaggia sotto l’ombrellone quando si parla un po’ di tutto, sfogliando i quotidiani ma anche le riviste di gossip”.

Alberto Matano ha una sua cifra precisa e anche tu hai un’identità forte in conduzione. Quali punti di contatto hai trovato?

“Mi sono ovviamente consultata con Alberto prima di iniziare e anche se con un tono più estivo siamo rimasti nel suo solco di narrazione che durante l’inverno ha dimostrato di incontrare le richieste del pubblico televisivo. È chiaro che un programma con una diretta così lunga finisce per somigliarti. E anche se io e Alberto siamo diversi come conduttori, l’approccio nei confronti della notizia resta lo stesso: siamo 2 giornalisti e credo che questo fosse anche l’intento che ha guidato la Rai nello scegliere me, per mantenere questa impostazione anche durante l’estate”.

Il caso Ranucci ha riacceso il dibattito sull’autonomia dei giornalisti Rai. Che idea ti sei fatta?

“Sul caso specifico, da cronista aspetto i risultati dell’inchiesta. Per quanto riguarda le influenze di potere, non è certo una questione che riguarda solo la Rai. Da che mondo è mondo, le pressioni possono arrivare e cercare sempre nuove strade per influenzare: basta opporre la professionalità e la correttezza. È fondamentale fare il proprio mestiere. Spazi non ne rimangono”.

Dopo il 4 settembre andrai in vacanza? Cosa ti è mancato di più in questa estate in studio? E il tuo compagno (Giacomo Maiolini, produttore discografico, fondatore e presidente dell'etichetta Time Records, ndr.) come l’ha presa?

“Mi sono ritagliata dei weekend per stare insieme a lui e alla mia famiglia. Con Giacomo troveremo il tempo di fare una vacanza a settembre… spero!”

Per molti anni hai seguito Sanremo per il Tg2, nell'ambiente sei riconosciuta come una 'sanremese doc'. Cosa ti aspetti dal Festival di Stefano De Martino?

"Mi aspetto molto cose belle e da quello che sto leggendo sta già mettendo le premesse per un'edizione che unisca tradizione e innovazione. De Martino l'ho visto anche a teatro, ha le carte in regola per tenere banco all'Ariston. Vedrete".

Dopo ‘Tg2 Post’, ‘Filorosso’ e ‘Vita in Diretta’ (senza dimenticare la parentesi ironica con Fiorello a 'Viva Rai2!'), che tipo di esperienza ti piacerebbe fare?

“Intanto pensiamo a finire 'Vita in diretta' che chiude il 4 settembre. Sarà che l’inverno mi sembra così lontano… E poi, io, come fanno tutti i giornalisti scaramantici con le notizie a cui tengono, non vendo mai la pelle dell’orso prima di averlo catturato. Per me le vacanze non sono ancora iniziate e le scelte si fanno con la mente lucida!”

Con Rai1 è nato un amore?

“Sai cosa si dice degli amori estivi: se son rose fioriranno”, conclude ridendo. (di Antonella Nesi)