"Mai tranquilla...grazie professor Cusumano". Mara Venier ha postato una foto sul suo account Instagram in cui compare in un letto di ospedale, precisamente la Casa di Cura San Domenico di Roma, specializzata nella cure delle patologie oculari, con un occhio bendato, quello sinistro. La conduttrice non ha spiegato al momento cosa sia accaduto, citando solo il nome di Andrea Cusumano, del reparto di Oculistica del Policlinico Tor Vergata di Roma.

Molti i messaggi di apprensione sotto il post, tra cui quelli di diversi volti noti. "Ma che cavolo è successo??", scrive Rita Dalla Chiesa. "Che cavolo però!", aggiunge Monica Leofreddi. Un cuore è l'emoticon di Arisa, così anche quella di Paola Iezzi, Eva Grimaldi, Ermal Meta e Achille Lauro, molto amico della Venier. Scrive sotto il post anche il giornalista Aldo Cazzullo: "Forza Mara! Prof Cusumano mi raccomando, le abbiamo affidato uno dei nostri affetti più cari".