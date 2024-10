Marcos Morau: "Ho reso fisica e palpabile la musica di Morricone'

"Ho dato un corpo, ho reso la sua musica 'fisica', palpabile con immenso rispetto, con amore, mai in forma comica, mai ironica. Ennio Morricone era un uomo schivo e un compositore immenso. La sua musica? Non legata solo al cinema e alle immagini, ma con una vita propria che la mia danza esplora e investiga anche in una dimensione biografica". Con queste parole il regista e coreografo catalano Marcos Morau annuncia il suo ultimo spettacolo 'Notte Morricone' firmato per il Centro Coreografico Nazionale-Aterballetto che debutta al Teatro Argentina di Roma domani, 24 ottobre, con repliche fino al 10 novembre.

Sedici straordinari danzatori in scena, l'eco dei maggiori successi di Morricone, da 'Mission' a 'C'era una volta in America' e 'Nuovo Cinema Paradiso', affidati all'esecuzione dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (direzione e adattamento musicale a cura di Maurizio Billi), le note di brani più contemporanei e meno conosciuti del grande maestro. E aggiunge Morau: "Ho visto il docufilm di Giuseppe Tornatore, 'Ennio', conosco il libro del figlio Marco, ma ho preferito non lasciarmi condizionare per il mio spettacolo. Ho indagato, studiato la sua personalità. Ennio Morricone era un uomo timido, riservato. la sua musica era un condensato di emozioni, musica 'drammatica' con un vena nostalgica e malinconia".

La mia 'Notte' sarà un viaggio nella sua musica, attraverso il duro lavoro della composizione - prosegue Marcos Morau - Pochissimi gli oggetti in scena, delle sedie, quelle di uno studio, di una stanza, di una sala cinematografica, oggetti intercambiabili, accanto ad una serie di puppets e Ennio Morricone in scena. I danzatori si sdoppiano, interagiscono tra di loro, recitano, cantano. Le loro voci si trasformano in quella di Ennio, quasi in dissolvenza". Poche le immagini per non confondere universi spettacolari, il cinema, la danza, il teatro. "Solo un frame, di pochi minuti, un video in bianco in nero, il suo cinema- spiega ancora Morau- Un momento magico come la voce di Mina che intona 'Se telefonando'. Felice e orgoglioso di aver accettato questa sfida - conclude Morau- Ennio Morricone non è solo un genio italiano, ma un creatore del mondo".

'Notte Morricone' è una coproduzione Aterballetto con Teatro di Roma e Romaeuropa. L’omaggio del coreografo spagnolo apre la stagione del Teatro Argentina, prendendo il testimone da Romaeuropa che invece chiude la sua presenza all'Argentina con questo spettacolo. In programma inoltre due importanti eventi legati al grande compositore e Premio Oscar scomparso il 6 luglio 2020. Il 6 novembre ci sarà una serata in ricordo di Vittoria Ottolenghi e il 10 novembre la presentazione del libro di Marco Morricone e Valerio Cappelli 'Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre'. Dopo Roma lo spettacolo sarà nei maggiori teatri italiani e in tournée in Germania, Austria, Spagna e Francia.