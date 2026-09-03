"Se ce la faccio a gettarmi nel lago?". Detto fatto: Mario Acampa, inviato della trasmissione di Rai 1 Camper-Osteria Italia, si è tolto t-shirt e pantaloni e in diretta tv si è tuffato nel lago di Cernobbio, dove era in collegamento. Il simpatico siparietto è andato in onda oggi, giovedì 3 settembre, in una delle ultime repliche della stagione.

"Ho deciso di salutarti con una sfida", dice Acampa rivolgendosi al conduttore Peppone Calabrese, aggiungendo: "Rodolfo mi ha chiesto se ce la faccio a buttarmi nell'acqua e io lo faccio. Ringrazio te per questa esperienza pazzesca, la direzione, la produzione, tutti gli autori, Perla, Andrea, tutti i colleghi. Siete una quadra pazzesca. Porterò Camper nel cuore per sempre. Vi voglio bene". E tutto mentre abbandona tutti i suoi vestiti e si getta, infine, nel lago tra le risate dei presenti in studio.