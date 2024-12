Riaprono le cucine di MasterChef Italia, appuntamento stasera 12 dicembre su Sky e in streaming su NOW

La quattordicesima stagione di MasterChef Italia debutta questa sera, giovedì 12 dicembre. Torna lo show culinario televisivo - Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - dove aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare le loro abilità tra i fornelli.

Dove vedere MasterChef

Questa sera, giovedì 12 dicembre andrà in onda la prima puntata di MasterChef Italia 2024. L'appuntamento è alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Gli episodi saranno sempre disponibili on demand anche in 4K HDR e visibili su Sky Go.

A giudicare i piatti degli aspiranti giudici, tornano per il sesto anno consecutivo i tre chef stellati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La giuria rimane sempre la stessa, ma il format subirà alcuni cambiamenti: sarà una stagione ricca, infatti, di novità. Il mantra dei giudici di quest'anno sarà 'Tutto può succedere' proprio perché i giudici avranno il potere di ribaltare regole e schemi, prove e meccanismi, perché per arrivare al titolo più ambito i concorrenti dovranno essere creativi, ordinati, rigorosi, ma anche farsi trovare sempre pronti.

Non mancheranno le prove più amate dal pubblico di MasterChef come le Mystery Box e gli Invention Test, ma già nei primi due episodi ci saranno dei cambiamenti. Si parte con i Live Cooking, dove gli aspiranti componenti della classe dovranno farsi conoscere e ottenendo 3 sì andranno direttamente in Masterclass, con 2 verranno messi 'in stand-by', se invece convinceranno solo un giudice (o, ovviamente, nessuno dei tre) torneranno a casa.

Quando gli aspiranti concorrenti arriveranno per la prima volta al cospetto della giuria potranno scegliere se fare 'all-in': in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In questo caso, per loro due sole possibilità: o ottengono l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, oppure abbandonano il sogno di entrare in Masterclass.

I tre giudici saranno affiancati da un ingresso speciale, una figura che potrebbe avere un ruolo importante per alcuni degli aspiranti chef e che aiuterà i tre a prendere le proprie decisioni. I concorrenti messi in stand-by che non avranno convinto tutti e tre i giudici affronteranno una nuova sfida, il 'Blind Test'. I cuochi dovranno assaggiare i piatti senza conoscerne l’autore, da bendati. Una prova al buio, appunto, in cui tutto il giudizio sarà affidato al gusto dei tre chef.