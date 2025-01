In onda in prime time su Sky e in streaming su Now

La cucina di 'MasterChef Italia' è pronta ad accogliere i 'magnifici 10' di questa edizione e per l’occasione, nella puntata di stasera giovedì 30 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno studiato una 'crazy night' senza alcuna certezza.

Tutto può succedere

Come promesso a inizio stagione quest’anno 'tutto può succedere', così il trio ha pensato di sconvolgere tutte le regole e tutte le abitudini, realizzando una serata da cui ci si può aspettare qualsiasi cosa. Come, ad esempio, una grande, grandissima sorpresa per i cuochi amatoriali in gara: per la prima volta nella storia del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, infatti, Chef Cannavacciuolo trasformerà il suo Villa Crespi nel teatro delle sfide tra gli aspiranti chef.

E così il tempio della ristorazione mondiale immerso nella cornice del Lago d'Orta (vicino Novara, in Piemonte), 3 stelle Michelin, il luogo in cui esplode la filosofia culinaria del giudice Antonino, l’unione tra la Campania, i luoghi che hanno dato origine alla sua storia, e il Piemonte, la terra che lo ha accolto cornice dei primi sogni realizzati, diventerà per una sera 'casa' dei cuochi amatoriali in gara che lì vivranno una Prova in esterna davvero da sogno insieme all’intero staff del ristorante al gran completo, Antonino compreso.

La 'Red Mistery Box'

Oltre a questa prova totalmente imprevista, altrettanto unico sarà il menù del resto della 'crazy night' di stasera, in onda alle 21.15, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Ci sarà una 'Red Mystery Box', con all’interno qualcosa di inaspettato – che non arriverà, come di consueto, all’inizio della serata bensì nel mezzo, e come sempre sarà una prova nella quale i giudici non andranno a premiare i piatti migliori ma a individuare i peggiori; quindi, ben due 'Pressure Test' che metteranno a dura prova la solidità dei contendenti al titolo: uno sarà dedicato a uno degli abbinamenti più sorprendenti della cucina, l’altro ispirato ai cinque sensi.

Una serata appassionante e imprevedibile per i cuochi amatoriali, che riuscirà a regalare loro l’adrenalina delle sfide ma anche la grandissima emozione di visitare e lavorare in uno dei posti più ambiti dagli appassionati di food, Villa Crespi. Chi dovrà abbandonare il programma al termine di questa 'crazy night'?