MasterChef Italia torna questa sera, giovedì 16 gennaio, con un nuovo appuntamento in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La puntata sarà incentrata sui temi della biodiversità e sul green, con un ‘viaggio’ che partirà dall’attenzione al risparmio energetico anche in cucina e arriverà fino al Perù, tra i sapori piccanti ed esotici della cucina sudamericana.

Le anticipazioni

La gara di questa sera avrà inizio con la Mystery Box “green” in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità. Dopo, sarà il momento dei due ospiti che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta) e Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo.

Le prove negli episodi di giovedì 16 gennaio saranno un vero punto di svolta: i giudici cercano quello switch che dimostri loro tutta la determinazione e la voglia di arrivare il più lontano possibile degli aspiranti chef e adesso non accettano più errori. Per chi si spegnerà definitivamente la corrente in postazione? Chi invece potrà proseguire il proprio lavoro?