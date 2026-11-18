"Sul set abbiamo lavorato con api vere. La cosa fondamentale è restare calmi: loro percepiscono la tensione e, se avvertono ansia, si difendono pungendo. Bisognerebbe restare calmi, ma può essere difficile quando le hai tutte addosso o quanto ti pungono. Mi sono ritrovato con la faccia e le braccia gonfie". Così l'attore Matthew McConaughey parla in un incontro ristretto con la stampa de 'La ballata del re delle api', il nuovo film scritto e diretto da Andrew Patterson, in arrivo nelle sale italiane dal 19 novembre con I Wonder Pictures. Dopo 'The Lost Bus', il divo di Hollywood torna sul grande schermo con un 'feel-good movie' nel cuore dell’America, che intreccia emozioni, azione e musica bluegrass attorno a un personaggio carismatico e fuori dagli schemi, cucito addosso all’attore Premio Oscar. McConaughey interpreta Amziah King, apicoltore, musicista e anima di una piccola comunità di personaggi a dir poco eccentrici. Quando Kateri (Angelina LookingGlass), la figlia adottiva con cui aveva perso i contatti, torna inaspettatamente nella sua vita, Amziah intravede la possibilità di ricostruire il loro rapporto e di trasformare l’attività di famiglia in un nuovo inizio. Ma dietro la lavorazione del miele si nasconde una competizione spietata: i rivali di Amziah sono pronti a minacciare tutto ciò che ha costruito. Primo fra tutti, il personaggio interpretato da Kurt Russell.

Nel film, Andrew Patterson racconta il suo Oklahoma attraverso la musica e una comunità in cui la solidarietà è una forma di sopravvivenza. Per il regista, tuttavia, il film non nasce come una riflessione esplicita sull'America contemporanea. È partito dalle piccole comunità dell'Oklahoma che conosce bene per costruire una storia dal respiro universale. "Volevo realizzare qualcosa che potesse parlare a tutti, indipendentemente dal fatto che si viva in Italia, in Thailandia o in Canada", spiega il regista all'Adnkronos. Anche la musica diventa il simbolo di questa dimensione condivisa: Patterson preferisce definirla 'pickup rock' piuttosto che bluegrass, "perché è una musica spontanea, che nasce quando qualcuno prende uno strumento e comincia a suonare insieme agli altri. Spero che tutti questi elementi riescano a essere riconoscibili e amati dal pubblico, indipendentemente dal Paese da cui proviene". Sul personaggio di Amziah King, McConaughey lo descrive come "un uomo nel sud-est dell'Oklahoma che accoglie le anime perse e le persone ai margini della società che incontra lungo il suo cammino". Attorno a lui - spiega McConaughey - si è creata una sorta di famiglia composta da amici, collaboratori e musicisti. Quando ritrova Kateri, una ragazza che lui e sua moglie avevano accolto in affido anni prima, la riporta nella sua vita e la prende sotto la sua ala protettrice. Diventa la sua protetta, quasi una figlia". A convincerlo a tornare davanti alla macchina da presa dopo una lunga assenza è stata "la sceneggiatura, capace di riportarmi sul set e di farmi uscire dalla mia vita quotidiana". In questa storia ha trovato "poesia, innocenza, mitologia e umorismo. Sono elementi che volevo contribuire a portare nel mondo e che credo siano particolarmente necessari oggi". A livello personale, poi, Amziah King "è un personaggio straordinario: un mentore, una figura paterna che guida una giovane donna e la accompagna nel suo percorso di crescita. È una storia davvero bella e originale".

Il "sì" al film è arrivato anche grazie al mandolino. "Cercavo da quarant'anni una scusa per imparare uno strumento a corde. Alla fine ho accettato questo lavoro anche perché mi avrebbe costretto a farlo. Non direi di essere diventato un grande musicista, ma riesco a suonare e cantare i due brani principali previsti nel film", confessa McConaughey, che sta continuando a suonare lo strumento anche dopo la fine delle lavorazioni. Nel film c'è anche un'altra 'prima volta'. Quella di Angelina LookingGlass, che debutta sul grande schermo come attrice: "Ho sentito un forte legame con Kateri, è una donna indigena forte, che affronta e supera le proprie paure e le difficoltà della vita. Non avevo mai visto un personaggio come lei raccontato in questo modo sullo schermo". Sul set "ho imparato ad assorbire ogni esperienza, a sentirmi più a mio agio nella mia pelle come donna indigena e ad affrontare tutto con grazia e consapevolezza". Alla domanda su quale attrice vorrebbe diventare, LookingGlass non ha dubbi: "Vorrei soprattutto fare buon lavoro e collaborare con registi capaci di farmi sentire realizzata artisticamente". In questo film "mi sono sentita pienamente soddisfatta come attrice: ho lavorato con api vere, ho recitato accanto a Matthew McConaughey e ho potuto mettermi alla prova ogni giorno. In futuro vorrei interpretare personaggi che mi spaventano, che mi sfidano e che mi aiutano a crescere", conclude. (di Lucrezia Leombruni)