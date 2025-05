Maurizio Lastrico: “Il maschio vero? Dovrebbe essere come Barbero”

Su Netflix debutta oggi ‘Maschi Veri’, la serie comedy in 8 episodi che racconta di Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti): quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano – loro malgrado – ad affrontare i propri pregiudizi e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia senza perdere – nel frattempo – loro stessi. ‘Maschi veri’, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay), è scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti con la regia di Matteo Oleotto e Letizia Lamartire.