Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è di nuovo ricoverato per accertamenti. L'annuncio arriva direttamente da lui, attraverso un video messaggio pubblicato sui social, dove, dal letto d'ospedale, aggiorna i suoi follower. Nonostante le difficoltà nel parlare, dovute probabilmente all'ictus ischemico che lo ha colpito a marzo 2023, il noto personaggio televisivo non perde la sua ironia.

E scherza sulla tempistica del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo: "Forse è stato un volere divino - dice - Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità".

"Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?", dice Platinette che nella didascalia del video cita la cantante Giorgia e la sua canzone sanremese 'La cura per me'.