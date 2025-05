È un nuovo capitolo di vita quello di Melissa Satta che, lo scorso giugno, ha ufficializzato la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. Ospite oggi, sabato 17 maggio, a Verissimo, la showgirl ha parlato della serenità ritrovata dopo un periodo difficile segnato dal divorzio da Kevin-Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox.

L'intervista

Durante l’intervista, Melissa Satta ha parlato del rapporto con Beretta, sottolineando la tranquillità che caratterizza la loro relazione: "In un anno non abbiamo mai litigato. Mi piace vivermi la routine con lui perché faccio una vita molto tranquilla, di coppia, di famiglia", ha raccontato la showgirl che ha conosciuto Carlo circa un anno fa, quando entrambi erano single: "Abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. All'inizio ero un po' prevenuta, ma lui è stato bravo a conquistarmi e sono contenta che l'abbia fatto".

E sul futuro con Carlo Beretta, la showgirl non si sbilancia: "Mi godo ogni momento e vivo giorno per giorno. Quello che arriverà arriverà. Lui è più giovane e sicuramente in futuro vorrà qualcosa, ma è inutile fare programmi", ha detto.

Melissa Satta ha parlato del rapporto che ha con il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng, e della sua visione dell’amore dopo la fine di importanti relazioni: "Maddox sa che esistono i fidanzamenti e anche le persone che restano amiche, anche se le cose non funzionano", ha detto la showgirl sottolineando di avere un bellissimo rapporto con il figlio, basato proprio sulla fiducia.

Prima di conoscere Carlo Beretta, Satta ha avuto una relazione con Matteo Berrettini, conclusa nel 2024: "Rimarrà sempre nei nostri cuori, gli vorremo sempre bene, gli auguriamo il meglio", ha detto la showgirl sul tennista azzurro parlando anche a nome del figlio Maddox.

E sul rapporto con il papà di Maddox, Melissa Satta ha confessato: "I rapporti sono sereni, lo sono sempre stati. Ma i divorzi non sono mai facili, forse è stato il dolore più grande della mia vita. Ma continuiamo ad avere un rapporto tranquillo".