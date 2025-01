"Una fucilazione senza nessuna giustificazione vera". Così Memo Remigi, ospite oggi 18 gennaio a Verissimo, ha commentato il caso legato alla 'palpata' in diretta televisiva avvenuto nel 2022 nei confronti di Jessica Morlacchi.

"È stato un gesto mal interpretato. Una condanna sopra le righe. Io per due anni sono rimasto sena lavoro, è stata molto dura per me", racconta Memo Remigi che nell'ottobre del 2022, durante una puntata del programma ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, venne accusato di aver poggiato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, in diretta televisiva. Il gesto viene immediatamente condannato come ‘molestia’ e Memo Remigi viene allontanato dal programma e licenziato dalla Rai.

"Cerco di dimenticarla questa storia, è stato un momento molto brutto della mia vita perché ci sono andati di mezzi anche i miei nipoti e una mia carriera costruita all’insegna dell’onestà e della signorilità, non sono mai stata una persona volgare. E a Jessica auguro ogni fortuna", ha concluso il compositore accennando a un sorriso.

L'amore con Lucia

Memo Remigi è stato sposato con Lucia Russo, scomparsa nel 2012 dopo una malattia. A Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato di non aver mai dimenticato la moglie nonostante, confessa, di non essere sempre stato fedele nel corso del loro matrimonio: "A un certo punto ci siamo anche separati a causa delle mie storielle, ci siamo riavvicinati per tante ragione perché anche se eravamo separati, o meglio divorziati, ci sentivamo tutti i giorni. E non mi sono mai fatto mancare come padre e come marito".

In lacrime, Memo ha aggiunto: "Non pensavo mai al fatto che lei potesse un giorno abbandonarmi, ma quando lo ha fatto mi è caduto il mondo addosso. La sento sempre vicina, vivo ancora nella nostra casa, vado al mare a Santa Margherita, il nostro posto. E Lucia mi ha lasciato un figlio stupendo, Stefano che ha acquisito un’attenzione morbosa nei miei confronti, in particolare da quando è andata via mia moglie. È tutta la mia vita".