Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono tatuate insieme una scritta in tedesco: "Liebe ohne Leiden", che sta a significare “Amare senza soffrire”. Un messaggio importante che entrambe hanno voluto tatuare sulla loro pelle per sempre.

Il tatuaggio mamma-figlia

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non perdono mai occasione per mostrare sui social quanto il loro legame sia forte, cresciuto ancora di più dopo la nascita del figlio di Aurora, Cesare Augusto, avuto con il compagno Goffredo Cerza. E infatti, poco prima di svelare pubblicamente il tatuaggio realizzato nelle ultime ore, i fan avevano pensato che le due si fossero tatuate una scritta per il piccolo Cesare.

Ma non è andata così. Michelle Hunziker con un lungo post pubblicato sul suo profilo social ha condiviso con i follower il vero significato dietro al tatuaggio: "Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un 'plus' nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi", ha scritto la showgirl svizzera dedicando queste parole alla figlia Aurora.

E ancora: "Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner... l’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza". Poi, conclude e spiega: "Un augurio d’ amore di una mamma per sua figlia ( che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà)", se da un lato Aurora ha trovato l'amore insieme al compagno Goffredo Cerza, dall'altro Michelle aspetta ancora l'uomo giusto e l'amore di una vita intera.