Miguel Angel Zotto: "il mio sogno aprire un'Accademia di tango a Roma'

Ritorna nella Capitale, dal 31 ottobre al 3 novembre, Miguel Angel Zotto, regista, coreografo, ballerino, massimo interprete dell'universo tanghero con la sua compagnia 'TangoX2' e Daiana Guspero, straordinaria interprete che il tango ha unito in scena e nella vita. In calendario al Teatro Olimpico, per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana 'Tango. Historias de Astor', uno spettacolo di parole, musica (live) e danza. Una 'cavalcata' attraverso il repertorio del compositore argentino, da 'Libertango' a 'Milonga del Angel', da 'Quejas de bandoneon' a Adios Nonino, che ha saputo distillare in tutto il suo repertorio tradizione e avanguardia colta. "Un omaggio al grande compositore argentino, nato a Mar Del Plata, che orgogliosamente rivendicava origini italiane- spiega Miguel Angel Zotto- 'La mia famiglia era di Trani', soleva ripetere orgogliosamente. Ho conosciuto a Piazzolla a Parigi nel lontano 1989. Vide un mio spettacolo, si complimentò con me e mi affidò le coreografie di 'Maria de Buenos Aires', lo spettacolo musicale allestito a Broadway".

"Non era un uomo facile Piazzola - aggiunge- Un uomo franco, diretto, a volte duro, mai un apprezzamento, mai un complimento, da parte sua. E stato un genio, il creatore della musica contemporanea, un artista troppo avanti rispetto al suo tempo. Osteggiato, combattuto in vita, si sentiva frustrato per non essere stato capito, oggi sarebbe stato felice del trionfo delle sue composizioni". Miguel Angel Zotto ricorda l'incontro a New York con Ennio Morricone. "Gli chiesi di comporre un tango per un mio spettacolo. 'Ma come faccio a comporre un 'tango' dopo quello che ha scritto Astor Piazzolla?'. Un genio che parla di un altro genio".

Un'accademia a Milano, il sogno di aprire uno spazio 'tanghero' dedicato al celebre baile argentino nella Capitale. "Mi piacerebbe trovare un luogo adatto per inaugurare finalmente un centro a Roma con un teatro, sale prove e un ristorante - annuncia Miguel Angel Zotto- Potrei anche cucinare. Sono un ottimo chef. I piatti più riusciti? Cotoletta all'argentina o milanese alla napoletana. Il segreto per un'ottima riuscita? Acqua gassata oltre agli ingredienti, pan grattato, uova, aglio prezzemolo e pomodoro". Nel 2025 Miguel Angel Zotto compirà 40 anni di straordinaria carriera artistica. "Ho contato solo gli anni 'professionali', ma ho cominciato molto, molto prima. Quaranta anni, una data importante. Mi piacerebbe festeggiarli. Da anni stiamo lavorando a un docufilm sulla mia vita, un lavoro chiesto dal presidente del Teatro di Roma, Francesco Siciliano, c'è in programma poi un grande serata dedicata al tango il prossimo settembre all'Arena e Verona e non nascondo che vorrei riportare in scena 'Maria de Buenos Aires. Sempre sotto il segno di Astor Piazzolla".