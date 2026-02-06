circle x black
Cerca nel sito
 

Vittoria Ceretti, dall'amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top model

Nata a Brescia nel 1998 è una delle modelle più richieste e conosciute al mondo

Vittoria Ceretti - Ipa
Vittoria Ceretti - Ipa
06 febbraio 2026 | 20.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, Leonardo DiCaprio; ha partecipato al festival di Sanremo come co-conduttrice e ha sfilato per tutti i principali brand internazionali. Ora la top model diventa portabandiera di Milano alla ﻿cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Una figura legata al mondo della moda, scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. È lei a portare la Bandiera Nazionale fino al palco protocollare, dove il vessillo viene affidato al Corpo dei Corazzieri, dopo un tributo a uno dei grandi stilisti italiani che hanno influenzato lo stile in tutto il mondo, Giorgio Armani, scomparso lo scorso settembre.

Chi è Vittoria Ceretti

Nata a Brescia nel 1998, figlia di una casalinga e del proprietario di un'azienda di pavimenti, Vittoria Ceretti inizia la carriera nella moda da giovanissima. Ha 14 anni quando partecipa al concorso 'Elite Model look' e ne ha 16 quando si trasferisce a New York e Dolce & Gabbana la sceglie sia come protagonista della campagna Autunno/Inverno sia di quella Beauty. Con lo stesso brand, sempre nello stesso anno, il 2014, fa il suo debutto sulle passerelle.

Poi pian piano la chiamano tutti i più grandi: prima viene scelta come volto della campagna Autunno/Inverno di Giorgio Armani nel 2015, poi sfila per Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy.

Celebre in Italia e all'estero, è apparsa sulle copertine di Vogue Giappone, America e Francia, ha affiancato le sorelle Gigi e Bella Hadid nella campagna Fendi del 2017 e nel 2021 è stata scelta da Amadeus e Fiorello come co-conduttrice della terza serata del festival di Sanremo.

La vita privata

Nel 2020 ha sposato a Ibiza (dove vive per diversi mesi all'anno) il Dj Matteo Milleri. Nel 2023 la separazione ufficiale e nello stesso anno l'inizio della relazione con l'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio. Del loro amore si sa poco perché entrambi tengono molto alla propria privacy: si sa soltanto che si sono conosciuti al festival di Cannes e che sin dai primi mesi hanno frequentato l'una la famiglia dell'altro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vittoria ceretti vittoria ceretti olimpiadi vittoria ceretti dicaprio vittoria ceretti e leonardo dicaprio
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza