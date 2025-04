Milena Vukotic compie oggi, 23 aprile, 90 anni. Eppure il tempo sembra essersi posato su di lei con infinita gentilezza. Nel corso della sua lunga carriera da attrice ha saputo coniugare cinema d'autore con ruoli popolari, senza dimenticare il teatro, spaziando tra diversi generi, dal comico al tragico. Un'icona senza tempo che abita nell'immaginario collettivo con grazia e silenziosa forza.

La carriera

Artista instancabile, nata a Roma nel 1935, Vucotic si innamora della recitazione con la visione de 'La Strada' di Federico Fellini. Un colpo di fulmine che l'ha portata a lasciare la danza - ha fatto parte del corpo di ballo dell'Opera di Parigi e poi delle compagnie del Grand Ballet du Marquis de Cuevas e del coreografo Roland Petit - per dedicarsi al cinema.

Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 1960 con 'Il sicario' di Damiano Damiani. Ma è entrata nel cuore del grande pubblico interpretando Pina, la moglie del ragionier Ugo Fantozzi nella saga cinematografica di Paolo Villaggio, grazie a cui ha vinto un Nastro d'Argento. Un ruolo che le ha fatto conquistare diverse generazioni con ironia e la sua eleganza discreta. E non solo. Non solo moglie, ma anche nonna d'Italia. Vukotic, infatti, ha interpretato Enrica nella fiction Rai 'Un medico in famiglia'.

Negli oltre 95 film a cui ha preso parte ha lavorato con registi importanti come Dino Risi ne 'Il giovedì (1963), Fellini ne 'Giulietta degli spiriti' (1965) e in 'Tre passi nel delirio' (1968), Mario Monicelli nei primi due capitoli della triologia di 'Amici miei' (1975 e 1982), Ettore Scola ne 'L'arcidiavolo' (1966) e 'La terrazza' (1980), Franco Zeffirelli ne 'La bisbetica domata' (1967) e Luis Buñuel ne 'Il fascino discreto della borghesia' (1973), 'Il fantasma della libertà' (1974) e 'Quell'oscuro oggetto del desiderio' (1976), e Carlo Verdone in 'Bianco, rosso e Verdone' (1981).

Vukotic ha lasciato il segno anche in televisione. Nel 1964 Lina Wertmüller l'ha scelta per il ruolo di una delle sorelle di Gian Burrasca nella miniserie 'Il giornalino di Gian Burrasca' con Rita Pavone. È stata anche protagonista di 'Nel mondo di Alice', trasposizione televisiva del romanzo 'Alice nel Paese delle Meraviglie' di Lewis Carroll del 1974. Negli ultimi anni di carriera ha stretto un forte sodalizio con Ferzan Ozpetek. La loro chimica artistica è nata nel 2007 con 'Saturno contro' (2007). L'anno successivo, nel 2008, ha recitato in 'Un giorno perfetto' e lo scorso anno in 'Diamanti', film campione d’incassi con protagoniste 18 attrici (tra queste Luisa Ranieri e Jasmine Trinca). Qualche mese prima dell'uscita, ha ricevuto il David alla Carriera.

La vita privata

Massima riservatezza sulla sua vita privata. Dal 2003 è sposata con Alfredo Baldi, autore e critico cinematografico. I due si sono conosciuti al Centro Sperimentale di Cinematografia: "Mi è piaciuto subito", ha raccontato l'attrice durante l'edizione 2019 del programma Rai 'Ballando con le Stelle', che l'ha vista tra i concorrenti.

Milena Vukotic festeggia questo importante compleanno sul palcoscenico: questa sera va in scena da protagonista con la prima nazionale dello spettacolo di Andrée Ruth Shammah 'Lezione d'amore' al Teatro Parenti di Milano.