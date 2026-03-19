Uno dei titoli più iconici della televisione italiana, 'Canzonissima', si prepara a tornare su Rai 1 con una nuova edizione condotta da Milly Carlucci che parla di "una grande responsabilità". Il programma andrà in onda in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico a partire da sabato 21 marzo alle 21.30, per sei settimane.

Cast e giuria

Il format si propone di celebrare il patrimonio della musica italiana attraverso un cast stellare che include Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigòlo. A decretare i vincitori sarà un sistema di voto a tre componenti: un panel di sette esperti del mondo dello spettacolo, i 'magnifici 7', composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini; gli stessi artisti in gara, che voteranno escludendo la propria performance; e il pubblico da casa tramite social.

È la stessa Milly Carlucci a spiegare l'emozione e la responsabilità di un'operazione simile: "Il ricordo che la gente ha di 'Canzonissima' è magnifico, tutti hanno gli occhi che si accendono. La cosa curiosa è che la maggior parte delle persone in realtà non l'ha visto, perché il programma è finito nel '74-'75. Eppure quel ricordo, rilanciato per decenni, è entrato nell’immaginario collettivo anche di chi non ha mai seguito il programma. Allora, quando i direttori ci hanno detto 'facciamo Canzonissima', a noi sono un po' tremati i polsi. La prima e più importante colonna di questa 'Canzonissima' sono i meravigliosi artisti che abbiamo qui. L'artista è una persona che nasce con un dono diverso da quello di tutti noi, ma che poi deve essere anche molto umana, come scopriremo dalle clip in cui si raccontano. Per esempio, nella prima puntata, con il tema de 'La canzone del cuore', cercheremo di andare in profondità".

Cosa cambia rispetto all'originale

A delineare la struttura del nuovo format è il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo: "Si tratta di un reboot, che però declina il formato in modo diverso rispetto all'originale. Se 'Canzonissima' era una gara tra cantanti, noi invece rimetteremo in orbita grandi canzoni e, attraverso queste, racconteremo storie ed emozioni. Forse si può trovare qualche affinità con la serata delle cover di Sanremo, perché i nostri artisti sceglieranno brani anche per raccontare la propria storia. Una delle cose più interessanti è l'affidarci a diverse tematiche. Nelle sei puntate avremo sei temi diversi: si passerà da ‘La canzone del cuore' a ‘La dedica', da ‘Il primo successo' a 'La rivincita di Sanremo', fino a ‘La canzone che avrei voluto scrivere io' e ‘Il tuo più grande successo'”.

Il viaggio musicale inizierà con il tema ‘La Canzone del Cuore’. La serata inaugurale vedrà Enrico Ruggeri interpretare ‘Lontano dagli occhi’, mentre Fabrizio Moro proporrà ‘Il mio canto libero’ e Leo Gassmann si cimenterà con ‘Un giorno credi’. Il viaggio proseguirà con Michele Bravi e ‘Ti lascio una canzone’, la potenza vocale di Fausto Leali in ‘Pregherò’ e l'eleganza di Malika Ayane con ‘Città vuota’. Si continuerà con Irene Grandi e ‘Mi ritorni in mente’, l'energia di Elettra Lamborghini in ‘Bella Vera’ e la lirica di Vittorio Grigòlo con ‘Nessun dorma’. Chiuderanno la puntata gli Elio e le Storie Tese con ‘Rock’n’roll Robot’ e i Jalisse con ‘Sarà perché ti amo’.

Ospiti di puntata Claudia Santamaria che si cimenterà anche con una sua canzonissima, un brano di Celentano, e Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi che canteranno ‘Quando quando quando’. La conduttrice ha inoltre specificato che Riccardo Cocciante sarà presente nella quarta e sesta puntata, mentre Arisa e Paolo Jannacci (con un omaggio al padre sulle note di ‘Vengo anch’io’), entreranno in gara dalla seconda puntata. 'Canzonissima' è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. La regia è di Luca Alcini.