circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Erica-Una Detective per Caso’ su Canale5 vince il prime time

Su Rete4 il ritorno di Berlinguer al 7,7%

Telecomando - Ipa/Fotogramma
Telecomando - Ipa/Fotogramma
03 settembre 2026 | 13.15
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

'Erica – Una Detective per Caso' su Canale5 guida la prima serata di mercoledì 2 settembre con 2.320.000 spettatori pari al 18.9% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo su Rai1, che interessa 1.552.000 spettatori con il 13.2%. Terzo gradino per Un Giorno in Pretura Cult su Rai3, con 997.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 il ritorno di È Sempre Cartabianca ottiene uno share maggiore ma un ascolto minore (771.000 spettatori, share 7.7%).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Chicago P.D. su Italia1 (894.000 spettatori, share 6%), Francesco – Cronache di un Papato su La7 (460.000 spettatori, 3.2%), Mai Stati Uniti sul Nove (353.000 spettatori, 2.6%), Boston Blue su Rai2 (330.000 spettatori, 2.8%), Gran Galà del Calcio 2026 su Tv8 (174.000 spettatori, 1.2%).

Nel mattino, su Rete4 Ore 11 ottiene 358.000 spettatori pari all’8.1% nella prima parte e, dopo il Tg, 460.000 spettatori pari al 5.6% (saluti a 494.000, 5.1%). Nel pomeriggio, Vita in Diretta su Rai1 realizza 812.000 spettatori con l’11% nella parte Start, 1.147.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e 1.404.000 spettatori con il 18.9% nel programma vero e proprio. Su Canale5 Verità Nascoste – Il Diario di Milo Infante raccoglie 1.143.000 spettatori con il 16.6% nella prima parte e 846.000 spettatori con l’11.7% nella seconda (saluti a 840.000, 10.6%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti prime time share spettatori programmi televisivi
Vedi anche
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza