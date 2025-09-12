Miss Italia torna in tv. La serata finale Miss Italia 2025 andrà in diretta stasera, lunedì 15 settembre, in eurovisione, su Rtv San Marino (CH 550 Dtt, Sky e Tivùsat), RaiPlay e Media Dab. Grandi ospiti internazionali protagonisti della serata, presentata da Nunzia De Girolamo, con Francesca Pascale a presiedere la giuria della finale dal PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fm).

L'evento vedrà la partecipazione di 40 miss, che saranno divise in due squadre, guidate dalle due ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta (2005) e Ofelia Passaponti (2024), impegnate nel ruolo di coach e di capitano. La competizione si articolerà in 7 sfide diverse, pensate per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma per il talento e la creatività. Previste prove di portamento, ballo, canto e recitazione. Nelle fasi eliminatorie, prima della scelta della vincitrice, le miss passeranno da 40 a 8, poi da 8 a 4, infine da 4 a 3.

In giuria, oltre a Francesca Pascale, quattro nomi autorevoli del mondo dello spettacolo e della televisione: Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande, Rossella Erra.

La musica darà ritmo alla serata con ospiti di primo piano e artisti di fama internazionale, come Guè, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti a Sanremo 2025 con il brano 'La mia parola'. Shablo, produttore e musicista, è la firma che sta dietro molti successi del rap e della trap italiana. Tormento, voce storica del rap con i Sottotono, resta un simbolo di innovazione musicale e di profondità lirica. Joshua, giovane talento emergente, ha debuttato a Sanremo 2025 portando freschezza e autenticità nel panorama musicale italiano. Altro artista tanto atteso è Rkomi, tra i nomi più seguiti dalle nuove generazioni, ha dominato le classifiche con 'Taxi Driver'; a Sanremo 2025 ha presentato "Il ritmo delle cose", tratto dal suo ultimo album 'Decrescendo'. E ancora Serhat, artista pop dance, cantante e conduttore televisivo turco che ha rappresentato due volte San Marino all'Eurovision Song Contest. Infine l’icona pop Senhit, autrice di album e singoli, ultimo dei quali '2 GOOD', brano groove che esplora il tema dell’autoconsapevolezza e della volontà di preservare la propria identità quando essa rischia di perdersi nelle dinamiche di una relazione.

Nel corso dello spettacolo si esibiranno, inoltre, i maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, già protagonisti del programma di Rai 1 'Ballando con le Stelle', condotto da Milly Carlucci. Miss Italia 2025 si conferma così non solo un concorso di bellezza, ma un grande evento nazional popolare, capace di unire tradizione e modernità, moda e musica, talento e autenticità.