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Mistero su tour di Kanye West in Russia, tutto esaurito ma forse salta

Sul sito di Ye i biglietti sono in vendita nonostante la smentita dei titolari della Gazprom Arena di S. Pietroburgo

La locandina dei concerti di Kanye West
La locandina dei concerti di Kanye West
25 agosto 2026 | 11.23
Massimo Germinario
LETTURA: 2 minuti

E' mistero sull'annunciato tour in ottobre di Kanye West in Russia. Sul sito ufficiale del controverso rapper - che dal 2021 si propone con il nome di 'Ye' - sono ancora in vendita i biglietti pert i suoi concerti a San Pietroburgo previsti il 10 e l'11 ottobre. Cliccando sul pulsante "Acquista ora" si viene reindirizzati al sito web in lingua russa di Say Agency, che cura la vendita dei biglietti per lo spettacolo dell'artista, per i quali è anche possibile selezionare i pochi posti ancora disponibili nella Gazprom Arena, sede dell'evento. Peccato - come ricorda il quotidiano Kommersant - che nel frattempo, i rappresentanti della struttura di San Pietroburgo abbiano dichiarato di non avere nulla a che fare con l'organizzazione e di non avere firmato alcun contratto di locazione. L'amministratrice delegata di Say Agency, Anna Subcheva, ha a sua volta spiegato che la firma del contratto di locazione è prevista entro il 27 agosto e che i gestori della struttura non avrebbero comunicato alcun cambiamento di programma.

C'è molta attesa per il primo concerto da solista di Kanye West in Russia con biglietti che partivano da 9.000 rubli (circa 90 euro) per le gradinate fino a 160.000 rubli (1600 euro) per i palchi VIP. Secondo altri siti russi dietro questo possibile stop all'evento ci sarebbero non precisate pressioni 'da Mosca' e la mancanza di "autorizzazione delle autorità competenti".

Nel frattempo il musicista hip pop è atteso per tre tappe negli Stati Uniti fra fine agosto e inizio settembre (a New Orleans e Chicago) e da un appuntamento a Giakarta a fine ottobre mentre i concerti europei previsti in estate, dalla Svizzera alla Francia, dall'Inghilterra all'Italia, sono stati annullati fra le polemiche.

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kanye west concerti Gazprom arena
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