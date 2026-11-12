circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Monica Guerritore: "Basta parrucche e bandane, torno a essere me"

L'attrice si prepara alla puntata di sabato: "Vorrei tornare a essere me dopo tanto tempo"

Monica Guerritore - (Ballando segreto)
Monica Guerritore - (Ballando segreto)
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 16.45
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Possiamo dirlo? Vorrei tornare a essere me dopo tanto tempo". Monica Guerritore si prepara a tornare in pista a Ballando con le stelle nella puntata in programma sabato 14 novembre. L'attrice, una delle figure principali dello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno, si appresta a vivere una serata speciale, non solo a livello artistico. Dopo la battaglia contro un tumore al seno, Guerritore si presenterà in scena senza la parrucca esibita sinora davanti alle telecamere. "Togli la bandana, togli le parrucche. Vedremo Monica con i suoi capelli. Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi mentre lo dici. E' straordinario", dice Milly Carlucci a Ballando segreto.

Guerritore confessa che proprio Ballando è motivo di 'tensione' con il marito, Roberto Zaccaria. "L'altra sera l'ho trovato sveglio al letto. Mi ha detto 'Ma perché ti ho lasciato che eri prima e ora sei quinta?' Lui, che non segue la gara, professore di diritto costituzionale. Ho iniziato a spiegargli cosa sono i tesoretti, la wild card... E si è addormentato", racconta l'attrice.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza