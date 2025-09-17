circle x black
Montalbano vince gli ascolti, la Ruota della Fortuna domina ancora su Affari Tuoi

La replica della serie con Luca Zingaretti, in onda su Rai 1, ha tenuto incollato allo schermo 2.475.000 telespettatori: come è andata ieri sera

Gerry Scotti
17 settembre 2025 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Il Commissario Montalbano' ha vinto la prima serata di ieri, 16 settembre con il 16,4% di share. La replica della serie con Luca Zingaretti, in onda su Rai 1, ha tenuto incollato allo schermo 2.475.000 telespettatori. Il debutto su Canale 5 di 'Io Canto Family' ha conquistato 2.016.000 telespettatori e il 15,2% di share. Su La7 'DiMartedì' ha raggiunto 1.176.000 telespettatori e l'8% di share.

Fuori dal podio degli ascolti tv da Freeze a X Factor

Su Italia 1 il film 'Shark – Il primo squalo' è stato visto da 907.000 telespettatori, pari al 5,6% di share. Su Rai 2 la prima puntata del game show 'Freeze – Chi Sta Fermo Vince!' ha totalizzato 719.000 telespettatori e il 5% di share.

Su Tv8 'X Factor' ha intrattenuto 678.000 telespettatori, pari al 4,6% di share. Poco sotto con il 4,5% di share c'è 'È Sempre Cartabianca', in onda su Rete 4, che è stato visto da 549.000 telespettatori. Su Rai 3 il film con Robert Redford, morto ieri all'età di 89 anni, 'Old Man & the Gun' ha segnato 596.000 telespettatori, pari al 3,4%. Sul Nove la pellicola 'Femmine contro maschi' ha ottenuto 278.000 telespettatori e l'1,7% di share.

Scotti batte ancora De Martino, la Ruota della Fortuna domina su Affari Tuoi

Nella fascia access prime time, 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.735.000 telespettatori e il 24% di share, mentre su Rai 1 'Affari Tuoi' 4.224.000 telespettatori e il 21,4% di share. In seconda serata, 'Porta a Porta' di Bruno Vespa, in onda su Rai 1, ha totalizzato 533.000 telespettatori e il 9,8% di share.

la ruota della fortuna affari tuoi stefano de martino gerry scotti il commissario montalbano ascolti tv
