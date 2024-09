Tragedia nel mondo della tv. Eduardo Xol, 58 anni, star del reality 'Extreme Makeover: Home Edition', dopo essere stato accoltellato. Lo riferiscono oggi i media Usa. Ad aggredirlo sarebbe stato il socio in affari Richard Joseph Gonzales, 34 anni, secondo l'accusa formulata dallo sceriffo della contea di Riverside, in California. Dopo essere stato gravemente ferito lo scorso 10 settembre, il designer statunitense era riuscito a chiamare la polizia di Palm Springs. Gli agenti erano rapidamente arrivati sul posto e Xol è stato portato d'urgenza al Desert Regional Medical Center: a causa delle lesioni, è deceduto dieci giorni dopo in ospedale. Il principale indiziato si trova in custodia e potrebbe ora essere accusato di omicidio, dopo aver ricevuto l'accusa di tentato omicidio in un primo tempo.

"Siamo distrutti per la tragica perdita del nostro amato Eduardo Xol", ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato. "Sappiamo che la sua gentilezza ha toccato la vita di molti e chiediamo che la sua gentilezza venga restituita. Vorremmo che la nostra privacy venisse rispettata mentre elaboriamo il nostro dolore. Al posto dei fiori, chiediamo che vengano fatte donazioni a nome di Eduardo alla Lupus Foundation of America, dato che ha speso gran parte della sua vita al servizio degli altri".

Xol ha partecipato a 'Extreme Makeover: Home Edition' (trasmessa in Italia da Discovery) dal 2004 al 2011. Il reality segue l'attività di un team d'esperti progettisti e di un'impresa edile che demolisce e ricostruisce la casa di una famiglia bisognosa. Prima di diventare famoso come designer televisivo, Xol aveva studiato teatro alla all'Università della California a Los Angeles ed è stato tastierista e percussionista. Ha anche prodotto spettacoli di teatro musicale e commedie che hanno girato gli Stati Uniti. Nato a Los Angeles il 19 febbraio del 1966 da genitori messicano-americani, ha recitato anche in progetti televisivi musicali e video in America Latina.