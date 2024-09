"Era un giornalista straordinario, al di là del fatto che poi ha scelto la strada dell’intrattenimento, e un uomo di grande simpatia e di grande ironia. Non ci ho mai lavorato insieme, ma ero legata a lui e a sua moglie (Daniela Vergara, ndr) da un grande affetto", così Paola Perego all'Adnkronos commenta la morte di Luca Giurato all'età di 84 anni. "L'ho avuto spesso come ospite, - ha raccontato - ricordo che ti cambiava proprio la puntata con la sua ironia e la sua imprevedibilità. Quello che non va dimenticato, però, è il grande impegno e la grande professionalità come giornalista", conclude.

Luca Giurato è morto ieri, 11 settembre, a 84 anni per un infarto fulminante. "Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate...", ha confermato in lacrime all'Adnkronos la moglie Daniela Vergara.