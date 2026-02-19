circle x black
Musica, Cidim: si conclude a Macerata il tour di Michele Marco Rossi

Una iniziativa promossa con sostegno Mic e Siae nell’ambito del programma 'Per chi crea'

Michele Marco Rossi
Michele Marco Rossi
19 febbraio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultimo appuntamento questa sera a Macerata per il tour del musicista Michele Marco Rossi, organizzato e promosso dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica con il sostegno del Mic e della Siae, nell’ambito del programma 'Per chi crea'. "Dodici appuntamenti da Nord a Sud per un tour iniziato a maggio dello scorso anno che ha condotto il giovane e talentuoso artista italiano nelle città di Genova, Sermoneta, Palermo, Milano, Udine, Catanzaro, San Mango d’Aquino, Lamezia Terme, Piacenza, Orvieto, Avezzano e infine Macerata, dove questa sera conclude un lungo viaggio durato alcuni mesi in molte regioni italiane", spiega il presidente del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Il programma “Per chi crea” promosso dal Ministero della Cultura e gestito dalla Siae rappresenta per la nostra associazione un ulteriore strumento di promozione del talento e della creatività dei giovani musicisti italiani, da sempre al centro della nostra attenzione e del lavoro che quotidianamente portiamo avanti con cura e passione”, conclude Pollice. Il concerto si svolge alle ore 19 presso l’Auditorium Asilo Ricci della città delle Marche.

Il programma del concerto prevede le musiche di Johann Sebastian Bach e anche quelle di autori contemporanei come Federico Gardella, Leonardo Marino e Filippo Perocco. A caratterizzare la serata l’estrema ecletticità di un musicista dalle grandi vedute e dalle capacità interpretative uniche. Senza dubbio, Michele Marco Rossi raffigura uno degli interpreti di riferimento per la musica d’oggi, negli ultimi anni infatti ha lavorato a stretto contatto con i più grandi compositori del nostro tempo.

