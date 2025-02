Musica: dischi 'su cartolina' a 400 fan, la trovata dei Cayman the Animal

Vuoi ascoltare il disco? Aspetta che ti mando una cartolina con le istruzioni. Nell’era del tutto e subito, dove l’attesa dura il tempo di un download, succede che un gruppo romano, i Cayman the Animal, decidano di intrattenere un rapporto con i propri fan, aspiranti tali o semplici curiosi musicali, dai tempi ‘epistolari’. Per il loro ultimo album, ‘Leoland’, i Cayman hanno regalato il ‘disco su cartolina’ a 400 persone, che hanno potuto ascoltarlo gratis inserendo l’indirizzo in un form (su leoland.it) e aspettando poi il tempo necessario per ricevere a casa una classica cartolina, quindi 10-15 giorni, con un messaggio personalizzato, modalità e codice per scaricare e ascoltare il disco, tutto rigorosamente scritto a mano.

Non cartoline prestampate, questi artisti le 400 cartoline spedite in risposta alle richieste ricevute le hanno scritte (e affrancate) a mano, una ad una, come se scrivessero a un amico. E le hanno esaurire in 10 giorni. “Ciao, non è facile descrivere Leoland, ci dovresti andare e basta - si legge nel testo scritto a penna in stampatello in una delle cartoline ricevute con tanto di foto e ‘Saluti da Leoland’ - vogliamo comunque dirti che là è meglio di qua e che ci sono alcuni posti là diversi da quelli di qua. Siamo confusi e imprecisi ma nel disco siamo più diretti! Allora scaricalo! Ciao, i Cayman the Animal”. E seguono le istruzioni per ascoltare gratis l’album.

Qualche immagine di Leoland sulla cartolina c’è, come in tutte le cartoline che ci arrivavano un tempo, soprattutto dalle località turistiche. Ma se chiedi ai Cayman dove si trova, rispondono che “Leoland è nel cuore di tutti noi”.