Musica, domenica 16 agosto concerto gratuito di Briga a Cerveteri

Sarà Briga, all'anagrafe Mattia Bellegrandi, il protagonista della serata di domenica 16 agosto a Cerveteri. L'artista romano, divenuto celebre con la storica partecipazione ad Amici nel 2014, salirà sul palco del Parco della Legnara per un concerto ad ingresso gratuito che rappresenta uno degli appuntamenti principali nell'Estate Caerite 2026. Il concerto, che avrà inizio alle ore 22:00, vedrà Briga proporre i brani che lo hanno reso amato e popolare al grande pubblico, soprattutto quello più giovane, come "Sei di mattina" e "L'Amore è qua", insieme chiaramente ai brani più recenti del suo repertorio. Opening, affidato a "Medici" e "Druido".

“Siamo onorati di poter annoverare all’interno del programma degli eventi estivi della nostra città un artista come Briga, un artista completo, un cantautore che nel corso della sua carriera ha saputo emozionare, e continua a farlo, un pubblico davvero vasto, dagli adulti agli adolescenti – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un live che unirà sonorità urban, rap e influenze cantautorali, dando forma a un racconto fatto di emozioni, esperienze personali e storie generazionali. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito: una serata di grande musica che nelle nostre intenzioni, vuole unire la bellezza delle rime di questo cantautore molto amato ad un momento di convivialità sana e pulita".

Il concerto di Briga rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale di Cerveteri. L'evento è stato reso possibile grazie a un finanziamento Anciche il nostro Comune si è aggiudicato, per la promozione di iniziative rivolte agli under 35 della nostra città. A commentare con orgoglio l'iniziativa è il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti: “Questo concerto si inserisce all'interno di un progetto molto più ampio e importante che, come amministrazione, stiamo portando avanti insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’associazione Damiano Casali: la nascita di un nuovo centro di aggregazione giovanile a Cerveteri. Questo evento, così come lo spettacolo di Paolo Ruffini andato in scena a luglio, è stato fortemente voluto dai giovani e fa parte di un percorso strutturato. Un cammino in cui i ragazzi possono trovare spazi reali di condivisione e comunità, affrontando percorsi da fare insieme e condividendo emozioni forti, come quelle che vivremo durante la serata con Briga. Vi aspettiamo in tantissimi nel nostro Centro Storico”.