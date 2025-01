Musica, duo Gutman-Negri in concerto giovedì a Lione celebra Giorno della Memoria

Per celebrare il Giorno della Memoria, il Comitato nazionale italiano musica (Cidim) e l’Istituto Italiano di Cultura di Lione hanno organizzato, giovedì 16 gennaio alle 19 all’interno della sede dell’Istituto, un evento dal titolo 'ITalYa Canti ebraici dall’antichità ad oggi, dal Medioriente all’Occidente' con Delilah Gutman, al canto e alla parola, e Refael Negri, al violino. Delilah Gutman è una compositrice, pianista e cantante e svolge la sua attività di musicista in Italia e all’estero.

Nel 2012 è stata insignita del titolo di Ambasciatrice dell’amicizia Israele-Italia in occasione di un concerto vocale in Israele, a Eilat. Refael Negri si è diplomato in violino al Conservatorio 'Luca Marenzio' di Brescia e ha vinto numerosi concorsi. È violinista del Tel Aviv Soloists Ensemble e suona anche con la Jerusalem Baroque Orchestra, Barrocade di Tel Aviv. L’evento è organizzato nell'ambito del progetto Suono Italiano del Cidim, che gode del contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

"Continuano anche nel 2025 gli eventi che il Cidim promuove in Europa e in altri continenti in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Sono stati 130 i concerti che nel 2024 si sono tenuti sempre con grande successo e attenzione da parte del pubblico, mostrando le diverse anime della musica classica, e non solo, grazie alla bravura di artisti in molti casi giovani e sempre di livello internazionale. Anche negli anni passati il Cidim ha voluto ricordare il Giorno della Memoria promuovendo eventi in altri Paesi europei, una tradizione che quest’anno ci porta in Francia a Lione”, spiega il Presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e Vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“Per celebrare il Giorno della Memoria ci siamo affidati al canto di Delilah Gutman e alle note del violino di Refael Negri che mettono in scena un vero e proprio spettacolo in grado di ripercorre con l’uso di più lingue, dall’ebraico al giudeo-spagnolo, dal tedesco all’italiano e allo yiddish, un viaggio nei canti ebraici dall’antichità fino ad oggi. La cultura e dunque anche la musica sono da sempre messaggere di pace; anche grazie a questo concerto ricordiamo la nostra vicinanza al popolo ebraico con il quale l’Italia vanta un legame forte consolidatosi con il passare degli anni nella convivenza e nel rispetto reciproco", aggiunge il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione, Anna Pastore.