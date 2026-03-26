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Musica e Solidarietà, a Genzano XVI edizione 'Rock per un bambino'

Il 9 maggio l'evento di raccolta fondi per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Tra i protagonisti Francesco Sarcina e Leo Gassmann e Amedeo Minghi

Musica e Solidarietà, a Genzano XVI edizione 'Rock per un bambino'
26 marzo 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La solidarietà torna a far battere il cuore dei Castelli Romani. Il 9 maggio, al Palacesaroni di Genzano, si accenderanno i riflettori sulla XVI edizione di 'Rock per un bambino', l’evento benefico diventato ormai un appuntamento fisso per la musica italiana e la raccolta fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nato nel 2009 da un’idea di Luca Guadagnini e di sua moglie Genni, il progetto trasforma ogni anno il ricordo della piccola Aurora, scomparsa prematuramente a causa di un tumore infantile, in una grande festa collettiva. Grazie all’impegno dell’Associazione Aurora Music Rock, la manifestazione ha superato nel tempo i 275mila euro di donazioni, sostenendo in particolare il reparto di Neonatologia Medica Chirurgica (Padiglione Pio XII), lo stesso che accolse Aurora nei suoi ventidue mesi di vita.

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La serata del 9 maggio al PalaCesaroni di Genzano di Roma, condotta da Tiziana Mammucari con la direzione artistica di Roberto Carannante, vedrà alternarsi sul palco nomi di grande rilievo del panorama nazionale e giovani promesse. Tra i protagonisti di quest’anno, le Vibrazioni, con l’energia rock di Francesco Sarcina e soci, Amedeo Minghi, pilastro della melodia d’autore italiana, Leo Gassmann, tra le voci più amate delle nuove generazioni, Eddie Brook, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, Yari, giovane promessa, in apertura dei concerti di Ultimo, la Frankie Cantina Band accanto alle coreografie della Asd Star Dance School Academy. Tra le esibizioni, come da tradizione, quella di Luca Guadagnini e la sua Band, con il brano 'Tornerà l’Aurora', l'inno della manifestazione che rinnova ogni anno la promessa di speranza per tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie.

L’edizione 2026 di 'Rock per un bambino' coincide con un momento artistico molto importante per il suo fondatore. Luca Guadagnini annuncia infatti l’uscita del suo nuovo Ep, intitolato 'Appuntamento all'universo'. Il disco, prodotto da Proietti Dino Del Faraone, raccoglie 7 brani inediti ed è stato anticipato dal singolo 'Gli ultimi a uscire'. La title track, secondo estratto dell'album, vanta la firma del maestro Adriano Pennino per quanto riguarda gli arrangiamenti.

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Rock per un bambino Genzano Bambino Gesù Ospedale Pediatrico
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